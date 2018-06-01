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Gözlük numaranız hızlı değişiyorsa dikkat!

Genç gözlük kullanıcısıysanız ve gözlükleriniz kısa sürede yetersiz gelmeye başladıysa aklınızda bulundurmanız gereken bir hastalıktır keratokonus.

01 Haziran 2018 Cuma 16:22
Gözlük numaranız hızlı değişiyorsa dikkat!

Göz hastalıkları uzmanı Dr. İbrahim Edhem Yılmaz sinsice ilerleyebilen, dikkat edilmezse geç dönemlere kadar tanı almadan ilerleyebilen keratokonus hakkında hastaların bilgilendirilmesi gerektiğini belirtti;

“Kornea gözümüzün ön tarafındaki saydam, kubbe şeklindeki bir pencere görevi gören organımızdır. Gözümüze gelen ışınların belli bir odakta toplanmasında önemli bir görevi vardır. Keratokonus ise korneanın incelerek dışarı doğru sivrilip  sarkmasıdır. Korneanın bu ideal şeklinin değişmesi ışınların odak yeri dışına kaymasına neden olur. Buna bağlı olarak  görüntümüzde bulanma ve eğrilmeler meydana gelir. Okuma, araba kullanma gibi günlük aktivitelerimizde zorlanmamıza sebep olur. Keratokonus her iki gözü birden etkileyen ilerleyici bir hastalıktır, fakat aynı anda ve aynı şiddette etkilenmesi gibi  kesin bir durum yoktur. Bu sebeple de hastalar uzun süre farkedilmeden hastalık ilerleyebilir.”
 
Nedeni tam olarak bilinmiyor 

Hastalığın sebebinin kesin olarak bilinmediğini belirten Dr. Yılmaz , “bazı hastalarda ailenin diğer üyelerinde de görülmesi genetik sebeplerin de rol oynadığını düşündürmektedir. Ayrıca alerjik bünyeli kişilerde de daha sık görülmektedir. Hastalık ergenliğin geç dönemlerinde veya 20’li yaşların başında başlar ve 35 yaşına kadar yavaşça ilerler. Keratokonusün ilk evrelerinde şikayet genellikle gözlük numarasının sık değişmesidir. Hastalık ilerledikçe gözlük ile net bir görüş sağlanamaz.”

Keratokonus göz doktorunuzun yapacağı rutin bir muayeneyle kontrol edilebilir. Tedavi doktorunuz tarafından hastalığın şiddetine göre karar verildiğini dile getiren Dr. Yılmaz; “Hafif durumlarda gözlükle görme düzeltilebilirken, ilerleyici hastalık tespit edilirse ultraviyole ışın ve damla uygulaması yaparak hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Gözlüğün yeterli olmadığı durumlarda görme kalitesini arttırmak amacıyla sert  lensler, konforu daha yüksek olan hibrit lensler veya kornea içine halka uygulaması yapılabilir. Eğer hastalık ileri seviyeye ulaşmışsa doktorunuz kornea nakli cerrahisi önerebilir.”

Gözlerinizi kesinlikle ovalamaktan kaçının!

Özellikle keratokonus hastalarının gözlerini ovalamaları korneanın daha da incelip sarkmanın artmasına sebep olmaktadır. Gözünüz kaşınıyorsa, alerjiniz varsa tedavisi için doktorunuza başvurunuz.
 

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Son Güncelleme: 01.06.2018 17:13
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