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Gözünüzde sık sık arpacık çıkıyorsa dikkat!

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Kirpik iltihabının arpacığa neden olabileceğini belirten Prof. Dr. Ümit Beden, göz kapaklarının, gözyaşı dağılımı ve üretim için oldukça önemli olduğunu vurguladı.

27 Aralık 2017 Çarşamba 14:01
Gözünüzde sık sık arpacık çıkıyorsa dikkat!
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Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr.Ümit Beden, “Sağlıklı bir göz kapağı her göz kırpması esnasında gözyaşı film tabakasını kornea yüzeyine homojen olarak dağıtır ve korneanın kuruyan bölgelerini ıslatır. Ayrıca kapak yapısı içinde gözyaşı film tabakasının yağ kısmını üreten meibomian bezleri vardır. Bu yağ salgısı göz yüzeyine akarak gözyaşının sıvı ve mukus tabakaları ile birleşerek gözyaşı film tabakasını oluşturur. Meibomian bezleri beslenme, stres ve enfeksiyon gibi farklı etkenler ile etkilenerek yağ salgısını daha sıvı veya katı halde gerçekleştirebilir."

"Erken dönemde sıcak kompres ile kist içinin yumuşatılması gerekir."

Beden: "Blefarit denilen kirpik dibi enfeksiyonu ve kirpik kepeklenmesi dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Yağ salgısının katılaştığı durumda bezlerin ağzı tıkanabilir ve üretilen yağ bez içinde birikerek kistleşir. Bu duruma ise şalazyon adı verilir. Yani şalazyon aslında ciltte görülen sivilce ile benzerlik gösteren ve göz kapaklarını içinde oluşan bir yağ kistidir. Bu gibi durumlarda erken dönemde sıcak kompres ile kist içinin yumuşatılması ve kapak masajı ile içeriğin dışarı akışının sağlanması en uygun tedavi şeklidir” diye konuştu.

GÖZDE ÇIKAN ARPACIK İÇİN NE GİBİ TEDAVİ YÖNTEMLERİ VAR?

Kirpik dibinde oluşan enfeksiyon için antibiyotikli merhemler ve kirpik temizliğini hastaların tedavilerine eklediklerini söyleyen Beden, kirpiğin dibinde sık sık oluşan bir enfeksiyon söz konusu olduğunda yağ bezi salgısının düzenlenmesi için katkıda bulunacak vitamin takviyeleri de yapıldığını ifade etti.

Bu göz hastalığında ağızdan antibiyotik tedavisine gerek duyulmasa da, şalazyon içeriğinin mikrop kaptığı ağrılı, şiş ve kızarma gibi durumların yaşanmasıyla ağızdan antibiyotik-şurup tedavisi de hastalar için gerekli olabiliyor.
"Uzun süre düzelmeyen şalazyonlarda ise cerrahi tedavi esastır. "

Prof. Dr. Ümit Beden: "Uzun süre düzelmeyen şalazyonlarda ise cerrahi tedavi esastır. Bu durumlarda göz kapağının arka tarafından kist boşaltılır. Şalazyonun ağzı kendiliğinden cilde açılmamış ise ciltten kesi yapılmaz. Kapak arkasından yapılacak kesinin kozmetik olarak daha iyi olacağı ve cilt görünümünün bozulmayacağı aşikardır. Bu işlem yaklaşık 5-10 dakika sürer, lokal anestezi ile yapılır, ağrısızdır, başarı şansı yüksektir ve göz kapağında estetik olarak iz bırakmaz.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

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