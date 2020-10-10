Grip aşıları Kıbrıs'a ne zaman gelecek?

Dünya üzerinde Covid-19 pandemisi devam ediyor, yaz aylarında Korona olur mu olmaz mı diye tartışırken, sonbahar ayları geldi çattı! Grip salgını da kapıya dayandı!

Ateşli vakalar, öksüren hastalar artacak, işler karışacaktır...

Neden mi?

Grip hastalığının Koronavirüs hastalığı ile pek çok ortak özelliği vardır;

Her iki hastalık da

-Virüs hastalığıdır

-Tedavisinde tam etkili bir ilaç yoktur

-Ateş ve Öksürük ile seyreder

-Salgınlar halinde yayılır

-Akciğer enfeksiyonu (Zatürre) yapabilir

-Ölümcül seyredebilir Grip geçirirken Koronavirüs'e yakalanmak ise daha büyük bir trajedi olacaktır!

Şu sıralar Koronavirüs ismini duyduğumuz zaman ne hissediyorsak 5-6 Yıl önce Kuş gribi ve 2-3 yıl önce Domuz Gribi için aynı duyguları yaşıyorduk! Korku, tedirginlik, belirsizlik ve çaresizlik .

Koronavirüs hastalığı için ( ETKİLİ AŞISI BULUNANA KADAR ) aynı duyguları hissedecekmişiz gibi gözükse de Grip hastalığı için bu durum geçerli değil!

Salgınlar halinde ölümcül seyir gösterebilen Grip hastalığını AŞILANARAK ÖNLEMEK MÜMKÜN

Geçtiğimiz yıl Amerika'da yaklaşık 50 MiLYON KİŞİNİN GRİP HASTALIĞI GEÇİRDİĞİ bildiriliyor. Bir yıl içinde grip nedeniyle yaklaşık 62bin kişi ölmüş.

Bu durumda grip hastalığı geçirirseniz (2019 Amerikan verilerine göre) -

- Hastaneye yatış riskiniz Binde 6

- Ölüm riskiniz Binde 1

Grip, insanların alışageldiği bir hastalık olduğundan, Koronavirüs gibi ciddi karantina ve izolasyon önlemleri alınmadığından bulaşıcılığı da daha kolay oluyor.

Bir okul çocuğunun gribe yakalanması halinde çok büyük bir olasılıkla hastalık kardeş, anne, baba, nene, dede ve muhtemelen yakın arkadaşlara da bulaşıyor.

Hele birkaç ay sonra grip hastalığına yakalandığınız dönemde burun akar, hapşırır öksürürken bir de KORONAVİRÜS İLE KARŞILAŞIRSANIZ VAY HALİNİZE!

Herkes denize girdiği güneşlendiği yaz aylarından çıkarken Koronavirüs hayatımızı bu denli etkilemiş iken bir de yağışlı, soğuk, hapşıran öksüren insanların aramızda dolaştığı bir mevsim COVİD-19 salgını ile nasıl mücadele edeceğimizi gözünüzde canlandırmaya çalışın.

Demek ki bu yıl kendimiz için, sevdiklerimiz için ve de toplumumuz için GRİP OLMAMAYA ÇALIŞACAĞIZ !

Dünya Sağlık örgütü son yıllarda 6 ayın üzerindeki tüm bireylere yaşa bakılmaksızın HER YIL GRİP AŞISI YAPILMASINI ÖNERİYOR!

İşte bu nedenlerledir ki bu yıl her yıldan daha fazla altını çiziyor ve hatırlatıyoruz: GRİP AŞISINI MUTLAKA YAPTIRINIZ !

Grip aşısının yan etkilerinden tedirginlik duyanlara da aynı örnekleri veriyorum UÇAK KAZA YAPACAK DİYE UÇAĞA BİNMEKTEN VAZ MI GEÇERSİNİZ ? Ya da farklı bir bakış açısıyla yağmurlu bir günde BAŞINIZA YILDIRIM DÜŞMESİN DİYE ŞEMSİYESİZ Mİ DOLAŞIRSINIZ ?

İşin bilimsel boyutunu ise pek çok kez yazdık merak edenler için daha sonra yeniden yazarız, anlatırız...

İkna olduk, iyi güzel yapalım, pek çoğunuz zaten aylardır soruyor, haber bekliyorsunuz: PEKİ BU YIL GRİP AŞISI NE ZAMAN ÇIKACAK ?

Bu yıl maalesef pandeminin neden olduğu ekonomik kriz nedeniyle hem GRİP AŞILARININ ÜRETİMİNDE hem de TEDARİĞİNDE CİDDİ SIKINTILAR YAŞANIYOR !

KKTC sağlık sistemi yasal olarak sadece Türkiye üzerinden ilaç ve aşı tedarik edebiliyor. Her yıl Avrupa ve Amerika orijinli aşılar Türkiye'ye ithal ediliyor oradan da belli bir oranda ülkemize aktarım yapılıyor.

Türkiye'ye EKİM AYININ İKİNCİ HAFTASINDA 1.5 MİLYON DOZ GRİP AŞISI ULAŞMASI BEKLENİYOR .

Bu rakam Türkiye'nin ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzak!

Tekrar dozları da düşünüldüğünde Türkiye'nin bu yıl onlarca milyon aşıya ihtiyacı olacağı hesaplanıyor.

Bu durumda Türkiye'nin stoklarından bize düşecek pay da o ölçüde azalıyor.

KKTC Sağlık bakanlığının Avrupa Birliği'nden aşı talebi var. Özel kuruluşlar Avrupa firmaları ile bir şekilde bağlantı kurmaya çalışıyorlar...

Eğer bu çabalar sonuç vermezse BU YIL GRİP AŞILARI ÜLKEMİZE ÇOK AZ SAYIDA GELEBİLİR . Bu durumda RİSK GRUBUNDAKİ PEK ÇOK VATANDAŞIMIZ BU YIL GRİP AŞILARINI YAPTIRAMAYABİLİRLER!

Çabalar sonuç verir uygun koşullar oluşursa EKİM AYININ ÜÇÜNCÜ HAFTASINDAN SONRA AŞILARIN ÜLKEMİZE ULAŞMASI BEKLENİYOR.

Grip aşısının yapılması için en uygun dönem ise Eylül-Kasım ayları!

Grip aşılarının yapılması bu durumda toplum sağlığı için hayati öneme sahiptir. Hapşıran, öksüren insanların bulunduğu bir ortamda Koronavirüs salgını da kontrolden çıkabilir, sağlık sistemi KAOSA SÜRÜKLENEBİLİR.

Bu durum öngörülerek Grip aşılarının tedariği için Sağlık Bakanlığının hızla girişimlerde bulunması ve özel işletmelere farklı kaynaklardan ülkeye Grip aşısı ithali için olanak sağlaması hayati öneme sahiptir.

Unutulmaması gerekir ki gerekli önlemler alınmazsa Grip bu yıl KORONAVİRÜS'TEN DAHA FAZLA CAN ALABİLİR !

Yrd.Doç.Dr. Umut Altunç

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı