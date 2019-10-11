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"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"

Özellikle kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan hasta grupları için sepsis büyük bir risktir." ifadelerini kullandı.

11 Ekim 2019 Cuma 11:48
"Grip aşısının ihmali sepsise yol açabilir"

Doktor Öğretim Üyesi Bahadır Çiftçi, özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde koruyucu grip aşılarının yaptırılması gerektiğini belirterek, "Grip zatürreye, zatürre de sepsise yol açabilir. Özellikle kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan hasta grupları için sepsis büyük bir risktir." ifadelerini kullandı.

Çiftçi, yazılı açıklamasında, her yıl kendini yenileyen grip virüsüne karşı korunmak için özellikle sonbahar ve kış mevsimlerinde koruyucu grip aşılarının yaptırılması gerektiğini, aksi takdirde gribe yakalanmanın kolaylaşacağını kaydetti.

Gribin zatürreye, zatürrenin de sepsise yol açabileceği uyarısında bulunan Çiftçi, özellikle kanser hastaları gibi bağışıklık sistemi zayıf olan hasta grupları için sepsisin büyük bir risk olduğunu vurguladı.

"Sepsis, en ölümcül hastalıkların başında yer alıyor"

Sepsisten korunmanın yollarını aktaran Bahadır Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sepsis, enfeksiyonlara karşı vücudun oluşturduğu anormal yanıtın organ fonksiyonlarında bozukluk ve yetmezlik oluşturması sonucu ortaya çıkan ölüm oranı oldukça yüksek olan bir hastalık. Yani sepsis, enfeksiyon odağı oluşturan mikropların kana yayılması ve vücudumuzun savunma sistemini alt etmesiyle meydana gelir. Sepsis hastalığı aslında bir kan zehirlenmesidir. Güçlü bir bağışıklık sistemi ile yüksek oranda hastalıklardan korunabiliriz. Öncelikle sağlıklı beslenen, spor yapan bir vücut her zaman enfeksiyonlara daha dirençlidir."

"En ölümcül" hastalıkların başında yer alan sepsiste, erken tanı ve tedavinin önemine işaret eden Çiftçi, "Antibiyotik tedavisinde her saat gecikme, ölüm oranını yüzde 7,6 artırır. İlk saat içinde sepsis tedavisi başlanırsa yüzde 20, 6 saatten sonra başlanırsa yüzde 70 oluyor. O yüzden ilk 6 saat çok önemli. Tüm dünyada sepsis vakası inme, kalp krizi, AIDS, kanser gibi bilinen hastalıkların görülme oranlarından oldukça yüksektir. Hastanedeki ölümlerin yüzde 34,6’sı sepsis nedeniyle olmakta. Bu yüzden en ölümcül hastalık sepsistir. Bu sebeple grip diyerek hastalığı önemsemeyip ve hekime danışmadan geçmesini beklemeyin." ifadelerini kullandı.

"Enfeksiyon sonuçları ağır olabilir"

Basit bir enfeksiyonun sonuçlarının çok ağır olabileceğini vurgulayan Çiftçi, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Basit bir boğaz ağrısı bademcik iltihabına neden olabilir. Bu durum, doğru tedavi edilmezse zatürre ya da menenjite neden olabilir. Zatürre, menenjit, idrar yolu enfeksiyonları bile sepsise neden olabilir. Çünkü günümüzde yaygın ve bilinçsiz antibiyotik kullanımına bağlı olarak birçok mikrop türü antibiyotiklere direnç geliştirdi ve artık tedavisi çok zor. Hatta çok dirençli yeni mikrop türleri bile üremeye başladı. Birçoğumuzun ailesinde kanser hastaları bulunmakta. Bu hastalar savunma sistemleri zayıf olduğu için sepsise en duyarlı hastalardır. Öksürürken ya da hapşırırken elimizi ağzımıza kapatmalıyız."

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GripAşısıIhalHaberKıbrıs
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