“Grip kalp krizini tetikleyebiliyor"

Enfeksiyonlar ile kalp damar hastalıkları arasındaki ilişkinin uzun zamandır bilindiğini belirten Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Yalçın, tüm enfeksiyonlarda olduğu gibi gribal enfeksiyonlarda da vücudun savunma mekanizmalarının devreye girdiğini ifade ederek şunları kaydetti:

"İnflamasyon dediğimiz yangı oluşuyor. Oluşan bu yangı kalp damarları üzerinde bulunan stabil plaklarda hasara neden olabiliyor, kan akışkanlığını veya kan damarlarının yüzeyini kaplayan endotel fonksiyonlarını bozabiliyor. Yine oluşan bu yangı tansiyon düzensizliklerine neden olabiliyor. Ayrıca gribal enfeksiyonların tedavisinde kullanılan bazı ilaçlara bağlı tansiyon yükseklikleri oluşabiliyor. Sayılan tüm bu nedenler kalp-damar sistemi ile ilgili istenmeyen olaylara neden olabilir.

KALP HASTALIĞI RİSKİ TAŞIYANLAR DİKKAT

Birçok enfeksiyonda olduğu gibi gribal enfeksiyonlar da kalp krizini tetikleyebiliyor. Özellikle bilinen kalp damar hastalığı olan veya olma ihtimali yüksek riskli hastalarda gribal enfeksiyonlar sırasında kalp krizi oluşabiliyor. Enfeksiyonlar sırasında oluşan sıvı kayıpları, yüksek ateşe bağlı kalp hızı artışları, enfeksiyon sırasındaki tansiyon değişiklikleri ve virüslerin salgıladığı çeşitli toksinlere bağlı olarak kalp krizi tetiklenebiliyor."

KALP YETERİNCE BESLENEMEYEBİLİR

Yalçın, enfeksiyon sırasında vücutta doku ve organların oksijen ihtiyacının arttığını aktararak, "Artan bu oksijen ihtiyacını karşılamak için kalp daha fazla çalışmak durumunda kalıyor. Ancak özellikle bilinen kalp hastalığı olan bireylerde toksinlere bağlı olarak oluşan tansiyon düşüklüğü ve damarların yüzeyini kaplayan endotelde meydana gelen bozukluklar sonucu kalp, hem dokuların hem de kendini yeterince besleyemiyor ve kalp krizi oluşabiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Kalp rahatsızlığı olan hastaların özellikle kış aylarında enfeksiyonlara dikkat etmeleri gerektiğini anlatan Yalçın, düzenli ve sağlıklı beslenmenin yanında düzenli el yıkanmasına ve hastalıklı kişilerle mümkün olduğunca az temasa dikkat etmeleri gerektiğini, yıllık grip aşısı ve zatürre aşısı yapılmasının önemli bir koruyuculuk sağladığını kaydetti.

KALP HASTALARININ GRİP TEDAVİSİ NASIL OLMALI?

Yalçın, enfeksiyona yakalanmış kalp hastalarının tedavilerini mutlaka bir doktor önerisine göre yapması gerektiğini belirterek, şunları aktardı:

"Çoğu enfeksiyonlar viral kökenli olmasına rağmen maalesef uygunsuz antibiyotik kullanımı çok yaygın. Viral enfeksiyonlarda istirahat ve bol sıvı tüketilmesi önemli. Enfeksiyon tedavilerinde kullanılan ilaçların kalp damar sistemi üzerine yan etkileri ve hastanın kullandığı diğer kalp ilaçları ile etkileşimleri olabiliyor. Bu nedenle muayene sırasında bu hastaların doktorlarına kalp hastası olduklarını ve kullandıkları ilaçları mutlaka belirtmeleri gerekiyor."