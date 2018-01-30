Grip, kalp krizini tetikliyor

Kanadalı bilim adamları, grip geçirenlerde kalp krizi riskinin arttığını öne sürdü.

Grip, kişiyi paçavra gibi bir kenara atan ciddi yorgunluk ve halsizlik veren zor bir hastalık.

Kanadalı bilim adamlarının yaptığı araştırma ise grip geçiren hastaları korkutacak nitelikte.

Kanadalı uzmanlar, kontrol grupları ile yaptıkları araştırmalarında, gribin kalp krizi riskini 6 kat daha fazla artırdığını öne sürdü.

Araştırma “The New England Journal of Medicine” (Yeni İngiltere Tıp Dergisi) adlı önemli bir bilimsel dergide yayınlandı. Araştırmada dikkat çeken ayrıntı ise gripte ilk günlerin büyük risk taşıdığı.

Araştırmaya göre ilk 7 günde kalp krizi geçirme oranı 6 kat artarken, virüsün vücuda girdiği sekizinci günden itibaren ise kalp krizi riskinin normal seviyeye döndüğü saptandı.

Bu nedenle uzmanlar, grip tanısı konmuş kişilerin mutlaka ve mutlaka ilk 3 gün içinde gribe yönelik tedavi görmesi gerektiğini söylüyor.

Hastalığa yakalananların, hemen doktora başvurması önerilirken, gribe ve solunum yolu hastalıklarına hiç yakalanmamak için önlem almak ve aşı yaptırmak gerekiyor.