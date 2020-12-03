Grip miyim, koronavirüs mü? İşte iki hastalığın benzerlik ve farklılıkları

Yüksek ateş, halsizlik, kas ve eklem ağrısı… Tüm bu belirtiler ne anlama geliyor? Bunlar halk tarafından grip olarak bilinen influenzanın en yaygın belirtileri. Ancak bu belirtiler bu yıl ister istemez akla bir başka rahatsızlığı, koronavirüsü getiriyor. Çünkü tüm bu belirtiler COVID-19’da da görülebiliyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte artan üst solunum yolu hastalıkları, koronavirüs belirtileri ile karıştırılabiliyor. Bu noktada işin doğrusunu öğrenip ona uygun hareket etmek büyük önem taşıyor.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Öğretim Üyesi olan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Seniha Şenbayrak konuyla ilgili TRT Haber`e konuştu.

Nezle olan kişi 2-3 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor

Nezle, toplum arasında en fazla görülen hastalıklardan biri. Özellikle soğuyan havayla birlikte nezleye yakalanmamak neredeyse mümkün değil. Burun akıntısıyla seyrediyor. Üst solunum yolunda kalıyor. Koronavirüs gibi alt solunum yoluna inmiyor. Bazen çok hafif bir yorgunluk olabiliyor. Hiçbir ilaca gerek olmadan 2-3 gün içinde kendiliğinden iyileşiyor.

Gripte nefes darlığı pek görülmüyor

İnfluenza ya da bilinen adıyla grip ise koronavirüsle en çok benzerlik gösteren hastalık. Gripte özellikle kas ve eklem ağrıları oluyor. Yüksek ateş, baş ağrısı ve boğaz ağrısı da görülebiliyor. Ancak koronavirüsten farklı olarak nefes darlığı pek olmuyor. Bu hastalık da daha çok üst solunum yolunda kalıyor, nadiren akciğerlere inip pnömoni bulgusu yapıyor.

Tat ve koku kaybı COVID-19 belirtisi

Koronavirüs ile gribi ayıran önemli belirtiler de yok değil. Hayati önem taşıyan bu belirtiler ise şöyle: Nefes darlığı, öksürük, tat ve koku alma kaybı ile ishal.

Pnömoni yani halk arasındaki söylemiyle zatürre ise pek çok nedenle olabiliyor. Bu nedenler hem viral hem de bakteriyel olabiliyor. Pnömoni, akciğerdeki hava keseciklerinin iltihaplı bir sıvı ile dolmasına deniyor. Özellikle bakteriyel nedenlerle olabiliyor. Bazen ölümcül de olabiliyor.

Vücut direnci güçlü tutulmalı

Bu hastalıklara karşı alınacak en önemli tedbir şüphesiz vücut direncini güçlü tutmaktan geçiyor.

Bir başka alınabilecek önlem ise grip ve zatürre aşısı. Hasta, hem influenza hem de koronavirüsü aynı anda olursa hastalığı daha şiddetli geçirebiliyor.