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Grip vakalarında artış uyarısı: İki yıl sonra geri dönüyor

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şener, bu yıl grip vakalarında artış beklediklerini belirterek, "2 yıldır dolaşımda olmayan virüsle tekrar karşılaşmış olacağız. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde zatürre oranlarını düşük tutmak için grip aşısı olmak gerekir" dedi.

26 Eylül 2021 Pazar 15:18
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Grip vakalarında artış uyarısı: İki yıl sonra geri dönüyor
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, sonbaharla birlikte bu yıl grip vakalarının da görülmeye başlandığını belirtti.

Toplumda, "Covid-19'a karşı aşılandığımız zaman gribe karşı da aşılanmış gibi bir yanlış algı" oluştuğuna dikkati çeken Şener, "Grip ve Covid-19 aşısı farklıdır. Covid-19 yaptırmış olsanız bile grip aşısını mutlaka olmamız lazım" dedi.

"65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN GRİP AŞISI EKSTRA ÖNEMLİ"

Prof. Dr. Şener, özellikle 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin kış mevsimine girilmeden önce grip aşısı olması gerektiğini hatırlattı.

Yaklaşık 2 yıldır Türkiye ve dünyada grip enfeksiyonlarının çok fazla görülmediğini aktaran Şener, şunları kaydetti:

"Bu yıl grip vakalarında artış bekliyoruz. Grip, birdenbire ortaya çıkıp aniden kaybolan enfeksiyonlar değil. 2 yıldır dolaşımda olmayan virüsle tekrar karşılaşmış olacağız. Özellikle 65 yaş üstü kişilerde zatürre oranlarını düşük tutmak için grip aşısı olmak gerekir. Vücudumuzdaki antikor yanıtlarını yeniden uyarmak için grip aşısı yaptırmak gerekiyor ayrıca bu sene 65 yaş üstü için grip aşısı ekstra önemli."

Zatürre aşısını ise her hasta grubuna önermediklerini ifade eden Şener, bu aşıyı, ileri yaş grubu, kanser hastaları ile organ nakli olan kişilere tavsiye ettiklerini sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsGrip
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