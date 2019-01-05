Gripten korunmanın en basit yolu: Elleri yıkamak

Grip virüsü bulaşan bir yere dokunulduktan sonra, ellerin ağız ya da buruna götürülmesi de bir diğer önemli bulaş yolu. Bu yüzden elleri sık sık ve doğru şekilde yıkamak, gripten korunmada en temel noktayı oluşturuyor.

Domuz gribi A (H1N1) tipi virüsten kaynaklanan, insanlarda hastalığa yol açan viral bir hastalık. Bu virüse "domuz gribi" denmesinin sebebi, domuzlarda görülen grip virüslerine çok benzemesi.



Domuz gribi virüsünün insan, domuz ve kuş virüslerinin bir karışımı olduğunu belirten Liv Hospital Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Öğretim Görevlisi Yrd. Doç. Dr. Zehra Çağla Karakoç, domuz gribinin, mevsimsel griple aynı şekilde bulaştığını söylüyor. Grip virüslerinin insandan insana öksürük ve hapşırma yoluyla bulaştığını aktaran Dr. Karakoç, ellerin de bulaşmada önemli rol oynadığını vurgulayarak el yıkamanın önemine vurgu yapıyor.



BU BELİRTİLERLE SEYREDİYOR



Domuz gribinin belirtileri tıpkı mevsimsel grip gibi.

Ateş, üşüme-titreme,

Öksürük,

Boğaz ağrısı, burun akıntısı, kas ağrıları, baş ağrısı,

Kırgınlık,

Halsizlik,

Bulantı,

İshal gibi şikayetler olabiliyor.





Domuz gribinin, hafiften-ağır hastalık tablosuna kadar değişen bir klinikle seyredebildiğini ifade eden Karakoç, ancak gebelerin, çocukların ve kronik hastalığı olanların yüksek risk taşıdığını belirterek hastalık ve korunma yolları hakkında şunları söylüyor:“Domuz gribinde risk gruplarında ölüm riski artar. Risk grubunda olanların grip şikayetlerinin başlaması durumunda mutlaka birkuruluşuna başvurarak destek almaları gerekir. Bu hasta gruplarında antiviral tedavi dediğimiz ilaç tedavisi, şikayetler başladıktan sonraki 48 saat içinde etkindir. Geç başlanması durumunda etkisiz kalır. Antibiyotikler domuz gribinde etkisizdir.Öksürük ve hapşırma yoluyla, hasta kişinin tükürük zerrecikleri havaya yayılarak sandalye, masa gibi yüzeylere bulaşabilir. Kişi virüsün bulaştığı bir yere dokunduktan sonra ellerini ağzına, gözlerine veya burnuna sürerse virüs bulaşabilir. Bu yüzeylerde virüsün ne kadar süreyle canlı kalabileceğini etkileyen ısı, nem oranı, yüzey niteliği gibi pek çok faktör söz konusudur. Hasta kişinin temasının olduğu bu yüzeylere dokunulmamalı, herhangi bir sebeple dokunulduysa eller yıkanmalıdır. Domuz gribi ve mevsimsel gripten korunmada genel hijyen kurallarına uyum önemlidir; yani öksürme ve hapşırma sonrası ellerin su ve sabunla iyice yıkanması veya alkol içeren el antiseptikleri kullanılması, hasta kişilerle temas durumunda maske kullanılması ve ellerin yıkanması, hasta kişinin bulunduğu ortamın sık sık havalandırılması gerekir.Her yıl grip aşınızı yaptırmayı unutmayın.İlaç kararını doktor vermelidir.Genel hijyen kurallarına uyma ve el yıkama hastalıktan korunmada çok önemlidir.