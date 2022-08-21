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Gül mayasının faydaları

Cilt için doğal bir bakım yöntemi olan gül mayasının nasıl elde edildiği ve nelere faydalı olduğunu sizler için derledik..

21 Ağustos 2022 Pazar 20:25
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Gül mayasının faydaları


Cilde faydaları ile bilinen gül mayası Osmanlı döneminden itibaren kullanılan bir cilt bakım yöntemidir.Doğal bir cilt bakım yöntemi olan gül mayası ile ipeksi bir cilde kavuşabilirsiniz.

Sıkça sorulan sorular arasında yer alan gül mayası nedir ve gül mayası ne işe yarar sorularına cevap arayanlar için merak edilenleri derledik.

Gül mayası nedir?

Cilt bakımında kullanılan gül mayası 'Rosa Damascena' ismi verilen bir gül çeşidinden elde edilmektedir.İçinde gül yağı esansı bulunduran gül mayası, gül yağı üretimi esnasında ortaya çıkan suyun damıtılması ve zemzem suyu ile karıştırılması sonucundan ortaya çıkmaktadır.

Gül mayasının faydaları

Cilt için birçok faydası bulunan gül mayasının bilinen faydaları şu şekildedir.

- Yaşlanmayı geciktirerek toksinlerin atılmasına olanak sağlar

- Gül mayasının cildi serinletici ve ferahlatıcı faydası vardır.

- Gül mayası göz nezlesinin geçmesine yardımcı olur.

- Ağızda oluşan yaralara ve diş ağrılarının geçmesine yardımcı olur.

- Gül mayası cildi nemlendirerek cildin beslenmesine ve onarılmasına yardımcı olur.

- Gül mayası ciltte bulunan gözenekleri açarak cildin güzelleşmesini sağlar.

Anahtar Kelimeler:
GülGül Mayası
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