Günde 1 bardağı vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor!

TİP 2 DİYABETLERDEN KORUMAYA YARDIMCI

Uzmanlar, kahverengi yağ aktive edildiğinde vücudun kanda dolaşan miktarda şeker ve yağ miktarını kontrol etmede daha iyi bir iş çıkardığını söylüyorlar. Kan glukoz kontrolünün bu şekilde geliştirilmesi, insanları tip 2 diyabetlerden korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca özellikle gün içerisinde tüketilen bir fincan kahve Alzheimer riskini de azaltıyor.

ÖFKEYE NEDEN OLABİLİYOR

Ne kadar faydalı olsa da tüketilen kahve miktarına dikkat edilmelidir. Yüksek dozda kafein tüketimi bağımlılık yapabiliyor. Vücudunuz alıştığında gün içerisinde alışılmışın altında kahve tüketmek öfkeye neden olabiliyor veya yorgunluk hissi yaratabiliyor. Ayrıca özellikle orta yaştaki kişilerde yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Bu da kalp hastalıklarını tetikliyor.