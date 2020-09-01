Günde 1 bardağı vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor!

Kahve günlük hayatın vazgeçilmez içeceklerinden biri haline geldi. Birçok kişi ayılmak için birçok kişi de kahvenin kokusu ve lezzetini çok sevdiğinden vazgeçemez oldu. Bu kadar sevilen kahvenin faydaları ve zararları uzmanlar tarafından sıkça değerlendiriliyor. Yeni bir araştırma kahvenin yağ yakıcı etkisini inceledi. İşte o araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ve kahvenin vücudumuza etkileri...
KAHVENİN VÜCUDUMUZA YARARLARI NELERDİR?
Güne başlarken uykuyu açmak için, gün içerisinde yaptığımız işlerden daha fazla verim almak ve daha birçok şey için kahve içmek isteriz. Kafeinin zinde tutucu etkisi hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Peki kahvenin vücudumuza yararları nelerdir?
GÜNDE BİR FİNCAN KAHVE
Uzmanlara göre günde bir fincan kahve kahverengi yağları harekete geçiriyor. Kahverengi yağlar yiyeceklerdeki şeker ve yağın yakılmasına yardımcı oluyor ve vücudu ısıtıyor. Kahverengi yağlar, kilo almamıza sebep olan beyaz yağlardan farklıdır. Beyaz yağlar, vücudumuzun kullandığından daha fazla enerji aldığımızda oluşur.
TİP 2 DİYABETLERDEN KORUMAYA YARDIMCI
Uzmanlar, kahverengi yağ aktive edildiğinde vücudun kanda dolaşan miktarda şeker ve yağ miktarını kontrol etmede daha iyi bir iş çıkardığını söylüyorlar. Kan glukoz kontrolünün bu şekilde geliştirilmesi, insanları tip 2 diyabetlerden korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca özellikle gün içerisinde tüketilen bir fincan kahve Alzheimer riskini de azaltıyor.
ÖFKEYE NEDEN OLABİLİYOR
Ne kadar faydalı olsa da tüketilen kahve miktarına dikkat edilmelidir. Yüksek dozda kafein tüketimi bağımlılık yapabiliyor. Vücudunuz alıştığında gün içerisinde alışılmışın altında kahve tüketmek öfkeye neden olabiliyor veya yorgunluk hissi yaratabiliyor. Ayrıca özellikle orta yaştaki kişilerde yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Bu da kalp hastalıklarını tetikliyor.