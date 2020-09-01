Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar tutuklandılar
Sahte evraklarla maaş desteği aldılar...
Tecavüzle suçlanan öğretmen yeniden mahkemede
Tecavüzle suçlanan öğretmen yeniden mahkemede
1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
1 ayı aşmamak üzere cezaevine...
Öğrencisine tecavüz etti
Öğrencisine tecavüz etti
Uyuşturucu maddeyle yakalandı
Uyuşturucu maddeyle yakalandı

Günde 1 bardağı vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor!

Kahve günlük hayatın vazgeçilmez içeceklerinden biri haline geldi.

01 Eylül 2020 Salı 15:20
517 Okunma
Günde 1 bardağı vücuttaki bütün yağı ve şekeri yakıyor!

Kahve günlük hayatın vazgeçilmez içeceklerinden biri haline geldi. Birçok kişi ayılmak için birçok kişi de kahvenin kokusu ve lezzetini çok sevdiğinden vazgeçemez oldu. Bu kadar sevilen kahvenin faydaları ve zararları uzmanlar tarafından sıkça değerlendiriliyor. Yeni bir araştırma kahvenin yağ yakıcı etkisini inceledi. İşte o araştırmada ortaya çıkan sonuçlar ve kahvenin vücudumuza etkileri...

KAHVENİN VÜCUDUMUZA YARARLARI NELERDİR?

Güne başlarken uykuyu açmak için, gün içerisinde yaptığımız işlerden daha fazla verim almak ve daha birçok şey için kahve içmek isteriz. Kafeinin zinde tutucu etkisi hayatımızda büyük bir öneme sahiptir. Peki kahvenin vücudumuza yararları nelerdir?

GÜNDE BİR FİNCAN KAHVE

Uzmanlara göre günde bir fincan kahve kahverengi yağları harekete geçiriyor. Kahverengi yağlar yiyeceklerdeki şeker ve yağın yakılmasına yardımcı oluyor ve vücudu ısıtıyor. Kahverengi yağlar, kilo almamıza sebep olan beyaz yağlardan farklıdır. Beyaz yağlar, vücudumuzun kullandığından daha fazla enerji aldığımızda oluşur.

TİP 2 DİYABETLERDEN KORUMAYA YARDIMCI

Uzmanlar, kahverengi yağ aktive edildiğinde vücudun kanda dolaşan miktarda şeker ve yağ miktarını kontrol etmede daha iyi bir iş çıkardığını söylüyorlar. Kan glukoz kontrolünün bu şekilde geliştirilmesi, insanları tip 2 diyabetlerden korumaya yardımcı olabilir. Ayrıca özellikle gün içerisinde tüketilen bir fincan kahve Alzheimer riskini de azaltıyor.

ÖFKEYE NEDEN OLABİLİYOR

Ne kadar faydalı olsa da tüketilen kahve miktarına dikkat edilmelidir. Yüksek dozda kafein tüketimi bağımlılık yapabiliyor. Vücudunuz alıştığında gün içerisinde alışılmışın altında kahve tüketmek öfkeye neden olabiliyor veya yorgunluk hissi yaratabiliyor. Ayrıca özellikle orta yaştaki kişilerde yüksek tansiyona sebep olabiliyor. Bu da kalp hastalıklarını tetikliyor.

Anahtar Kelimeler:
Kahve
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Üç Boyutlu Tümör Ameliyatı
Üç Boyutlu Tümör Ameliyatı
Stresle Baş Edememe Kilo Alımına Sebep Oluyor
Stresle Baş Edememe Kilo Alımına Sebep Oluyor
Yaz Aylarında Besin Zehirlenmeleri Sık Görülüyor
Yaz Aylarında Besin Zehirlenmeleri Sık Görülüyor
Galeriler Videolar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim