Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Yaraları çabuk iyileştiren bandaj geliştirildi
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Whatsapp’tan Bomba Özellik!
Apple'dan şaşırtan itiraf: iPad'ler bükülüyor, kabul ediyoruz
Apple'dan şaşırtan itiraf
Tek kişilik uçan araçlar sefere başladı
Tek kişilik uçan araçlar sefere...
Soyuz MS 09 Dünya'ya Döndü
Soyuz MS 09 Dünya'ya Döndü
banner40

Günde 3 yumurta tüketmenin inanılmaz faydaları

En sağlıklı gıdalar arasında bulunan yumurta, küçük büyük demeden hemen hemen herkesin afiyetle yediği bir gıda. İnsan vücudunun ihtiyaç duyduğu besinlerin neredeyse tamamını içeren yumurtayı günde 3 kez tüketmenin inanılmaz faydaları...

20 Aralık 2018 Perşembe 17:11
Günde 3 yumurta tüketmenin inanılmaz faydaları

Gıdanın besin değerlerini kaybetmemesi adına yumurtayı haşlamalısınız. Haşlama için ise çok uzun pişirmeye gerek yok, kayısı kıvamında bırakmanız yeterli olacaktır. Bunun sebebi ise protein maddelerinin sıcaklığın artmasıyla azalmasıdır. Haşlama tekniğinde gıdaların erişebileceği maksimum sıcaklık 100 derece iken kızartmada 150-200 dereceye kadar çıkabilir. İşte gıdaların besin değerini öldürmemek için kızartmak yerine haşlamayı tercih etmelisiniz.

banner41
Günlük protein ihtiyacınızın büyük bir miktarını karşılamış olursunuz. Üstelik vücudunuza sağlıklı protein girmesine yardımcı olur. Yumurta yüksek miktarda kolin içerir, bu madde ise beynin sağlıklı çalışması için yardımcı olur. Daha sağlıklı bir beyin yapısı ve zihinsel hastalıklardan korunmak adına günde 3 adet yumurta tüketebilirsiniz.

Kış aylarında D vitaminine ihtiyaç duyarız çünkü yeterli miktarda güneşten faydalanamayız. Bu konuda bize yardımcı olacak gıda yine yumurtadır. Günde 3 yumurta tüketerek vücudun ihtiyaç duyduğu D vitaminin büyük bir kısmını karşılayabilirsiniz. A vitamini ile dolu olan yumurta göz ve cilt sağlığını korur. İçerdiği Demir sayesinde kansızlığa ilaç olur.

Kalp sağlığını destekler, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde kalbi korur. Yumurtanın kolesterolğ yükselttiği söylenir ancak içerdiği kolesterol oranı düşüktür. Eğer kolesterol konusunda bir sıkıntı yaşıyorsanız günde 3 adet yumurta tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.

banner22
Anahtar Kelimeler:
YumurtaTüketimFaydaSağlıkBeslenmeHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kilo vermeyi zorlaştıran 6 hormonal sorun
Kilo vermeyi zorlaştıran 6 hormonal sorun
Marihuana spermde genetik değişikliklere yol açıyor
Marihuana spermde genetik değişikliklere yol açıyor
“Brokoliyi suda haşlayarak tüketmeyin”
“Brokoliyi suda haşlayarak tüketmeyin”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim