Günde 3 yumurta tüketmenin inanılmaz faydaları

Gıdanın besin değerlerini kaybetmemesi adına yumurtayı haşlamalısınız. Haşlama için ise çok uzun pişirmeye gerek yok, kayısı kıvamında bırakmanız yeterli olacaktır. Bunun sebebi ise protein maddelerinin sıcaklığın artmasıyla azalmasıdır. Haşlama tekniğinde gıdaların erişebileceği maksimum sıcaklık 100 derece iken kızartmada 150-200 dereceye kadar çıkabilir. İşte gıdaların besin değerini öldürmemek için kızartmak yerine haşlamayı tercih etmelisiniz.

Günlük protein ihtiyacınızın büyük bir miktarını karşılamış olursunuz. Üstelik vücudunuzalı protein girmesine yardımcı olur. Yumurta yüksek miktarda kolin içerir, bu madde ise beynin sağlıklı çalışması için yardımcı olur. Daha sağlıklı bir beyin yapısı ve zihinsel hastalıklardan korunmak adına günde 3 adet yumurta tüketebilirsiniz.

Kış aylarında D vitaminine ihtiyaç duyarız çünkü yeterli miktarda güneşten faydalanamayız. Bu konuda bize yardımcı olacak gıda yine yumurtadır. Günde 3 yumurta tüketerek vücudun ihtiyaç duyduğu D vitaminin büyük bir kısmını karşılayabilirsiniz. A vitamini ile dolu olan yumurta göz ve cilt sağlığını korur. İçerdiği Demir sayesinde kansızlığa ilaç olur.

Kalp sağlığını destekler, içerdiği omega-3 yağ asitleri sayesinde kalbi korur. Yumurtanın kolesterolğ yükselttiği söylenir ancak içerdiği kolesterol oranı düşüktür. Eğer kolesterol konusunda bir sıkıntı yaşıyorsanız günde 3 adet yumurta tüketmeden önce doktorunuza danışmalısınız.