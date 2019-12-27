Günde yalnızca iki fincan tüketin

Melisa çayı soğuk algınlığından böcek ısırıklarına kadar birçok tedavi edici özelliğe sahiptir. Yapılan bir araştırmaya göre melisa çayı tüketiminin radyasyonu azalttığı gözlemlenmiştir. Kadınların adet dönemlerindeki ağrıları hafifletir ve kilo vermeye yardımcıdır aynı zaman da büyüme ve gelişme dönemindeki çocuklarda sağlıklı beslenmelerinin yanı sıra ek olarak melisa çayı tükettiklerinde boylarının uzamasına yardımcı olur. Peki melisa çayı nasıl demlenir ve zaman içilmelidir?

İşte melisa çayı tarifi ve yapım aşaması;

MELİSA ÇAYI NASIL DEMLENİR?

Malzemeler;

15 gram melisa

Yarım litre su

2 adet kakule

Nasıl hazırlanır?

Öncelikle yarım litre suyu kaynatın ve kurutulmuş melisa otunu kaynayan suyun içine atıp 10 dakika demlenmesini bekleyin. Demlerken dilerseniz 2 adet kakulede atabilirsiniz. Son olarak bir fincana süzün ve için. Kalan çayın ağzını iyice kapatarak buzdolabında saklayabilirsiniz. Artan melisa çayını 2 gün içerisinde tüketmeniz gerekebilir.

Dikkat edilmesi gereken noktalardan biri melisa çayının uzun süre kaynatılmaması gerekir. Uzun süre kaynatılan melisa çayı içerisindeki yağ asitlerini ve özelliklerini kaybetmesine neden olabilir.

MELİSA ÇAYI GÜNÜN HANGİ SAATİNDE VE NE KADAR İÇİLMELİ?

Melisa çayını günde yalnızca 2 fincan tüketmek yeterli olabilir. Melisa çayı öğleden önce veya öğleden sonra aç karnına içilmesi tavsiye edilir. Özellikle uyku sorunlarını ortadan kaldırıcı özelliğinden dolayı akşamları yatmadan önce melisa çayının aç karnına içilmesi önerilmektedir.