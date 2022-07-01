Güneş yanığına iyi gelen en doğal çözümler

Yaz sezonu geldiğine göre kendinizi serin sulara atıp güneşin tadını çıkarma zamanı geldi. Elbette güneşin cildinizde bıraktığı tahribatı da göz önünde bulundurmalısınız.

FAZLA GÜNEŞ CİLDE ZARAR VERİYOR

Bilinçsiz bir şekilde güneşlenme ve cildin güneşe fazla maruz kalması sonucu, bazı cilt problemleriyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Bunların en başında güneş yanığı geliyor.

GÜNEŞ YANIĞI RİSKİ

Güneş ışınlarına (UV) maruz kalmaktan dolayı cilt yüzeyinde iltihaplanma yani güneş yanığı oluşabilir. Ciltte kızarmış gibi bir görünüme neden olan güneş yanığı, koyu lekelerin oluşmasına ve cilt kırışıklarının artmasına sebep oluyor.

ÇÖZÜMÜ TİKTOK'TA

Son dönemin en popüler sosyal medya platformlarından biri olan TikTok’ta güneş yanığının tedavisi için harika bir çözüm öne sürüldü.

ALOE VERA MUCİZESİ

Kuzey Afrika’da eski zamanlardan beri kullanılan ve çoğumuzun evini süsleyen ‘aloe vera’ güzellik gurularına göre güneş yanığının en iyi çözümü.

Jel formundaki cilt bakım ürünlerinin sağladığı nemlendirici etkiyi ikiye katlayan aloe vera, aynı zamanda binlerce yıldır tıpta kullanılan bir bitki.

BUZDOLABINDA SAKLAYIN

Günümüzde cilt bakım rutininde sıkça tercih edilen aloe veranın içindeki jeli direkt olarak buzdolabında saklayarak serum veya nemlendirici maske olarak kullanabilirsiniz.

NASIL UYGULANIR?

TikTok’ta aleo vera’yı güneş yanığı tedavisinde kullananlar, aloe veranın içindeki jeli çıkararak direkt olarak ciltlerine uygulamayı tercih ediyor.

Biraz bekleterek bitkinin cilde daha iyi nüfuz etmesini sağlayabilir, sonrasında soyarak rutini tamamlayabilirsiniz.

ÖNCE TEDBİR

Her ne kadar aloe vera cildiniz için çok yararlı bir bitki olsa da işe önlem alarak başlamanızı öneriyoruz. Cildi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş kremini mutlaka sürmeli ve gün içinde yenilemelisiniz.