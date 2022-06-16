Güneş yanıklarına karşı çözümler

Yaz geldi, tatil planları yapıldı. Hassas cildiniz yüksek faktörlü güneş kremlerine rağmen yanıyorsa çözümü doğadan bulabilirsiniz.

Çoğu insan şezlongundan uzanmış yatarken uyuya kalabiliyor, hal böyleyken güneş altında vücudumuz oldukça fazla kalmış oluyor. Peki bu yanıkların doğal çözümleri olduğunu söylesem.. Gelin birlikte doğal çözümlerini inceleyelim.

Güneş Yanıklarının Dereceleri Nereden Anlaşılır?

Güneşten gelen UVA ışınları cildin kırışmasına ve yaşlanmasına sebep olur. Her cilt tonuna ve tipine göre güneş yanıkları farklı belirtiler gösterebilir. Daha beyaz tenlilerde kızarıklıklar meydana gelebilir. Hatta güneşte kalma sürenize göre su toplayabilir, kabarcıklar oluşabilir. Derideki bu kabarcıklar 2. derece yanık olarak bilinir. Enfeksiyon riskinden kaçınmak için bu kabarcıkların patlamaması gerekir. Bu kabarcıklar devam ederse mutlaka bir uzmana danışın.

Güneş Yanığına Karşı Doğal Çözümler

Uzun süre güneş ışınlarına maruz kaldıysanız ve bu kızarıklıklar sizi rahatsız ediyorsa doğal yollarlar çözüme kavuşturabilirsiniz.

Aloe Vera

Bildiğimiz üzere her derede deva olan Aloe vera bitkisi tabii ki güneş yanıklarına da iyi geliyor. İçerisindeki jel kısmını yanık olan yerlere düzenli olarak sürersek kısa zamanda iyileştiğini göreceksiniz.

Lavanta Yağı

İyileştirici ve hücre yenileyici özellikleri sayesinde cildi tazeler ve güneş yanıklarından kısa sürede kurtulmanıza yardımcı olur.

Nergis Yağı

Bu güzel çiçeğin sağlığımıza ve cildimize birçok faydası vardır. İltihap önleyici ve yenileyici özelliği sayesinde yanıkları kısa sürede iyileştirir. Ayrıca sivrisinek ısırıklarına da çok iyi gelir. Doğrudan yağ ya da krem olarak kullanabilirsiniz.

Yoğurt

En bilinen yanık iyileştirici olarak bilinen yoğurt, iyileştirici, yatıştırıcı ve iltihap önleyici özelliği sayesinde güneş yanıklarının acısı çok kısa sürede alacaktır. Doğru güneş yanığının üzerine tabaka halinde sürebilirsiniz.

Sarı Kantaron

Sarı kantaron yağı vücutta oluşan yaraların iyileşmesine iyi gelmesinin yanı sıra iltihap önleyici, yatıştırıcı, iyileştirici özelliklere de sahiptir. Böylece vücudunuza doğrudan uygulayabilir ya da uçucu bir yağ ile karışıp kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı sarı kantaron yağına 1 tatlı kaşığı lavanta yağı ilave edip karıştırırsanız daha etkili olacaktır.