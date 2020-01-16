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Güney Kıbrıs’a Yeni Baraj İçin İmzalar Atıldı

Larnaka’ya bağlı “Tersefanu” köyünde yeni bir baraj inşa edilmesi için, Rum yetkili makamlarıyla ilgili inşaat şirketi arasında anlaşma imzalandı.

16 Ocak 2020 Perşembe 13:13
Güney Kıbrıs’a Yeni Baraj İçin İmzalar Atıldı

Larnaka’ya bağlı “Tersefanu” köyünde yeni bir baraj inşa edilmesi için, Rum yetkili makamlarıyla ilgili inşaat şirketi arasında anlaşma imzalandı.
Politis gazetesi, Larnaka’ya bağlı “Tersefanu” köyünde, Larnaka arıtma tesisinden arıtılmış suların depolanacağı bir baraj inşa edilmesine ilişkin anlaşmanın 14 Ocak 2020 tarihinde imzalandığını yazdı.
Gazete, Rum hükümeti adına Rum Su Kaynakları Geliştirme Müdürlüğü ile Yakovu İnşaat Şirketi arasında imzalanan anlaşmaya göre, 11 milyon 216 bin Euro’ya mal olacak barajın iki yılda tamamlanmasının öngörüldüğünü aktardı.
Söz konusu barajda biriken arıtma suların tarımda kullanılması öngörülüyor.

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Güney Kıbrıs
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