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Gürültüye Bağlı İşitme Kaybını Nasıl Önleriz

Odyolog Ali Ferdal'ın bugünkü köşe yazısı...

18 Aralık 2021 Cumartesi 09:51
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Gürültüye Bağlı İşitme Kaybını Nasıl Önleriz
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Merhaba değerli okur severler bugünkü yazımda size işitme sağlığımız için bir risk faktörü olan gürültüyü nasıl önleyeceğiniz hakkında bilgi vereceğim.

İşitme, iletişimde, konuşma ve dil gelişiminde ve öğrenmede önemli bir rol oynar. Az miktarda işitme kaybının bile konuşma, dil anlama, iletişim, sınıf içi öğrenme ve sosyal gelişim üzerinde derin ve olumsuz etkileri olabilir.

Araştırmalar, uygun müdahale olmadan, hafif ila orta derecede işitme kaybı olan çocukların, okulda ortalama olarak, işitme kaybı olmayan çocuklar kadar iyi performans göstermediğini göstermektedir.

İşitme kaybı, iç kulakta sese tepki veren yapıların hasar görmesinden kaynaklanabilir. "Gürültü kaynaklı işitme kaybı" olarak adlandırılan bu tür işitme kaybı, genellikle aşırı yüksek seslere maruz kalmaktan kaynaklanır ve tıbbi veya cerrahi olarak düzeltilemez.

Gürültüye bağlı işitme kaybı, bir kerelik çok yüksek bir sese, patlamaya veya darbeye maruz kalmaktan veya uzun bir süre boyunca yüksek şiddette ses olan ortamlarda vakit geçirmekten kaynaklanabilir.

Gürültü nedeni ile bireylerde aşağıdaki semptomlar gözlenmektedir.

Stres

Endişe

Gürültü kesildikten sonra bile uykusuzluk.

Yüksek kan basıncı.

Artan kalp atış hızı.

İşitme kaybı nedeniyle depresyon.

Kendinizi gürültüden nasıl koruyablirsiniz.

Gürültülü ortamlarda çalışan kişiler veya spor branşı ateşli silahlar olan kişiler mutlaka kulak koruyucusu kullanmalıdır.

Kulak koruyucularının birçok çeşidi bulunmaktadır. İçinde bulunduğunuz gürültü şiddetine uygun kulak koruyucuları ile işitme sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Kulak kanalına yerleştirilen tek kullanımlık köpük kulak tıkaçları gürültü şiddetinin az olduğu ve kullanımı sayesinde oluşabilecek işitme kaybını önlemede yeterlidir. Standart bir kulak tıkacı 20 ila 30dB arsında kulağımıza gelen şiddeti azaltmaktadır. Kendi kulak kanalınızın ölçüsü alınarak hazırlanan kulak tıkaçları veya kulak üstü kulak koruyucuları gelen gürültü şiddetinin 30 ila 45dB şiddetinde azaltmaktadır.

Çalışma ortamı dışında serbest zamanlarımızda müzik dinliyorsak ve müziğin ses seviyesi beklenilenden fazla ise bu da işitme kaybı için bir risktir ve ses seviyesini azaltarak daha sağlıklı bir şekilde zamanınızı değerlendirebilirsiniz. İstenmeyen sesleri engellemek için asla müzik kullanmayın.

Bir şeyin çok gürültülü olup olmadığını nasıl anlarım?

Bulunduğunuz ortamda konuşulanı anlamıyorsanız, iletişim kurmanız için bağırmanız gerekiyorsa, ortamdaki sesler sizi bunaltıyorsa ve bu size baş ağrısı yapıyorsa gürültülü bir ortamda bulunduğunuz düşünülmektedir.

Gürültüye bağlı işitme kaybının iletişim güçlüklerine, öğrenme güçlüklerine, kulaklarda ağrı veya çınlamaya (tinnitus), boğuk işitmeye ve bazı çevresel sesleri ve uyarı sinyallerini duyamamaya yol açabiliyor. İşitme kaybına sebep olabilecek yüksek ses kaynaklarına (çim biçme makineleri, odun kesme makineleri, elektrikli aletler, silah sesleri veya müzik gibi) maruziyeti azaltmaya çalışın.

Gürültüye bağlı işitme kaybı riskini azaltmak için aşağıdaki davranışları benimsemeliyiz.

Aşırı yüksek seslere maruz kalma sürenizi sınırlayın.

Yüksek seste müzik dinlemekten kaçının.

Mümkün oluğu kadar yüksek seslerin kaynağından uzaklaşın.

Yüksek seslere maruz kalmaktan kaçınamıyorsanız kulak koruyucularını kullanın.

Çalıştığınız ortam veya uğraştığınız spor alanı yüksek şiddete ses içeriyorsa ve işitme kaybıyla ilgili endişeleriniz varsa bir odyolog ile iletişime geçip gerekli işitme testleriniz yaptırıp işitme sağlığınız hakkında bilgi almanız ve rutin işitme testleri yaptırmanız önerilir.

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Ali Ferdal
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