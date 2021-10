Gut Hastalığı ve Beslenme Arasındaki İlişki

Merhaba sevgili okurlar,

Bugünkü köşe yazımda kandaki ürik asit düzeyinin yükselmesi, birikmesi ve atılmaması sonucu meydana gelen gut hastalığından ve beslenme ile olan ilişkisinden bahsedeceğim.

Sağlıklı bir bedende ürik asit, kanda çözünüp böbrekler yoluyla atılması gerekmektedir. Fakat metabolizmada oluşan bazı sorunlar ürik asidin bedenden atılmasını engelleyebilmektedir. Bu nedenle kişilerin beslenme düzenini ve metabolizmalarında var olan problemin ne olduğunu bulmaya dair detaylı incelemeler yapılması gerekmektedir.

Gut hastalığı; ani nöbetler halinde gelişmekte ve şiddetli ağrılara neden olarak kendini belli etmektedir. Özellikle de ayak başparmağını etkilediği gözlemlenmektedir.

Gut hastalığının tedavisinde; kişiye özel ve hastalığa uygun beslenme programlarının hazırlanması, ilaç tedavisinin yanında önemli bir destek olacaktır.

Bu bağlamda beslenme tedavisinde öncelikle pürin içeren besinlerin tüketimi sınırlandırılması gerekmektedir. Çünkü pürin, vücutta ürik aside dönüşmektedir. Pürin genel anlamda et ve et ürünlerinde, özellikle de ciğer, böbrek ve diğer sakatat ürünlerinde yer almaktadır.

Bahsettiklerimin yanında gut hastalarının kaçınması gereken besinlerden söz edecek olursak;

1.Alkollü içecekler

2.İçeriği bilinmeyen paketli ve hazır gıdalar

3.Şeker ve şekerli besinler (Pekmez, reçel, bal, vb.)

4.Tam yağlı süt, yağlı et suları ve bunlarla hazırlanmış yemekler

5.Tam yağlı peynirler

6.Kaymak, krema, mayonez

7.Hamur işi, börek, çörek, pasta, vb.

8.Tereyağ, kuyruk yağı gibi hayvansal yağlar

9.Keklik, bıldırcın gibi av etleri

10.Leblebi, kuruyemişler

11.Sucuk, pastırma, sosis ve salam

12.Yağda kızartılmış, sos eklenmiş yemekler

13.Kepekli, yulaflı, çavdarlı ekmekler

14.Sardalya, hamsi ve diğer deniz ürünleri

Bunlarla beraber düzenli egzersiz ve su tüketimi ürik asit seviyesinin azalmasında önemli rol oynamaktadır. Eğer kilo fazlalığınızın olduğunu da düşünüyorsanız mutlaka bir uzman eşliğinde kilo kaybı sağlamanız gerekmektedir. Çünkü hızlı kaybedilen kilo, kanda var olan ürik asit düzeyini arttırır ve gut ataklarının gelişimine yol açabilir.

Görmüş olduğunuz gibi maddeler halinde belirtilen besinlerden kaçınıldığı, düzenli olarak egzersiz ve sıvı tüketimi yapıldığı ve ideal kiloya uzman eşliğinde hazırlanan beslenme programı ile ulaşıldığı takdirde sağlığımıza olumlu anlamda katkılar sağlayabiliriz.

Haftaya yeni konular ile görüşmek dileğiyle.

Sağlıkla kalın.