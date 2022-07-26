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Güvelere dikkat! Sağlığı tehdit ediyor

Un güvesi istilasının 4 sağlık riskini açıklıyoruz. Beklenmedik sonuçlara yol açabilir hatta çeşitli zehirlenmelere yol açabilir. Un güvesi istilasının 4 sağlık riskini açıklıyoruz.

26 Temmuz 2022 Salı 23:43
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Güvelere dikkat! Sağlığı tehdit ediyor
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Bir istilayı nasıl tanırsınız?

Çoğu durumda, gıda güveleri evlerimize kendi başlarına uçmazlar, ancak zaten larva veya yumurta ile istila edilmiş gıda veya ambalaj malzemeleri yoluyla girerler. Yemek güvelerinin istilası genellikle uzun süre fark edilmez ve ancak yetişkin güveler yumurtalarını bırakmak için apartmanda bir yer aradıklarında fark edilir. Besin güvesinin larvaları gündüzdür ve ağ denilen ağları örer – bunlar ince, beyaz ipliklerdir. Bunları istila edilmiş yiyecekleri tanımlamak için kullanabilirsiniz.

Evinizde un güveleri varsa bunlara karşı bir an önce önlem almalısınız. Çünkü: Depo zararlılarının kendileri herhangi bir hastalık bulaştırmazlar, ancak güve dışkıları ve pupa kalıntıları ile kirlenmiş yiyecekleri yemek sağlığımıza zarar verebilir.

Gıda güveleri: 4 sağlık riski

1. Gastrointestinal hastalıklar

Mide ağrısı, şişkinlik, ishal, mide bulantısı – un güvesi yumurtalarını ve larvalarını yemek tek başına herhangi bir sağlık sorununa yol açmasa da salgıladıkları dışkılar olabilir. Bu nedenle yem güvelerinin bulaştığı yiyecekler derhal atılmalıdır.

2. Alerjiler

Yiyecek güvelerinin ince dışkıları hava yollarına girerse, bazı kişiler burun tıkanıklığı, burun akıntısı, hapşırma veya alerjik konjonktivit gibi alerji semptomlarıyla da reaksiyona girebilir. Diğer alerjilerde olduğu gibi, tekrarlanan temas, zeminin değişmesine bile yol açarak  astıma neden olabilir .

3. Cilt hastalıkları

Ancak sadece bu değil – cilt hastalıklarına bile güve bulaşmış yiyecekleri yemek neden olabilir. Bunlara kaşıntılı deri döküntüleri dahildir. Özellikle, yaşlılar veya daha önce hastalıkları olan kişiler gibi bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler ile alerjisi veya astımı olan kişiler, kontamine gıda tüketimine karşı hassas tepki verebilirler.

4. Kalıp

Un güvelerinin istilası da dolaylı olarak sağlığımıza zarar verebilir: Un güvesinin larvaları nem salgıladığından, yüksek oda sıcaklığıyla birlikte küflenmeyi teşvik edebilir ve akarları çekebilir. Evdeki küf, diğer şeylerin yanı sıra yorgunluğa, konsantrasyon sorunlarına, baş ağrılarına, solunum hastalıklarına, alerjilere ve sindirim sorunlarına neden olabilir.

Anahtar Kelimeler:
GüveSağlık
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