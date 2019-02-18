Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Chrome kullanıcılarına önemli uyarı: Tamamen değişiyor
Chrome kullanıcılarına uyarı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte

Hafızayı güçlendiren besinler!

Tüketilen bazı besinlerin insan zekâsına, hafızasına ve dikkat dağınıklığına önemli faydaları vardır.

18 Şubat 2019 Pazartesi 11:08
Hafızayı güçlendiren besinler!

Beyini besleyen ve hafızayı güçlendiren besinler konusunda Nöroşirurji Uzmanı Op. Dr. Kerem Bıkmaz bilgiler verdi.

Kırmızı soğan içerisinde bulunan hafıza güçlendirici bileşenlerle tam bir zihin açıcıdır.

Protein kaynaklarımızdan biri olan yumurta büyüme gelişmede sağladığı katkı kadar beyin için de önemli bir besindir. Özellikle hafıza bölümü için gerekli vitaminler mevcuttur.

Yüksek oranda antioksidan içeren yaban mersini beynin daha uzun süre sağlıklı kalmasını sağlar.Aynı zamanda hafızayı da geliştiren bu besin beyini strese karşı da koruyor.Sinir hücrelerini etkileyen yaban mersini beynin bellek kısmında da olumlu etkileşimler yapıyor ve unutkanlığa iyi geliyor.

banner41
E vitamini yönünden oldukça zengin olan badem ilerleyen yaş ile birlikte beyinde oluşacak yaşlanmayı engellemektedir.Bunun yanı sıra beyin gelişimi ve sağlığı için de badem harika bir besindir.Ayrıca fındık,ceviz,fıstık,ay çekirdeği gibi besinler de beyin sağlığı açısından tüketilmesi gereken besinlerdir.

Yaz aylarında sevilerek tüketilen üzüm dopamin salgılamasını çoğaltarak problem çözme yeteneğini geliştiriyor.Ayrıca bor bakımından zengin olan üzüm, beyin sağlığı açısından da önemli bir besindir.

Antioksidan bakımından oldukça zengin olan kivi damar ve beyin sağlığı için çok önemlidir.Beyin gücünü ve belleği arttırır.Kivi portakaldan daha yüksek oranda C vitamini ve muz kadar potasyum içerir.

Yapılan araştırmalarda folik asit açısından zengin bir besin olan taze fasulyenin beyin hücreleri üzerindeki olumlu etkileri olduğu saptanmıştır.Ayrıca bu olumlu etkilerin ileri ki yaşlarda da devam ettiği ortaya konmuştur.

İçeriğinde bulunan güçlü anti-oksidanlar sayesinde alzherimer ve hafıza kayıplarına karşı koruyucu bir kalkandır. Her gün bir adet mutlaka elma tüketilmelidir.

banner22
Anahtar Kelimeler:
BesinlerInsan ZekasıHafızaSağlıkHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Ali 2019-02-18 12:01:53

Kebabı unuttunuz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Omurgayı teknolojiye karşı korumanın 14 adımı
Omurgayı teknolojiye karşı korumanın 14 adımı
Pierre Robin sendromu nedir?
Pierre Robin sendromu nedir?
Kanser belirtileri nelerdir?
Kanser belirtileri nelerdir?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim