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Haftada üç kez mantar yemek prostat kanseri riskini azaltıyor

Haftada üç kez mantar yemenin prostat kanseri riskini azaltabileceği bildirildi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 09:43
Haftada üç kez mantar yemek prostat kanseri riskini azaltıyor

"Newsweek"in haberine göre, araştırmacılar, haftada en az 3 kez mantar yemenin, erkeklerde prostat kanseri görülme riskini düşürebileceğini tespit etti.

Japonya'da yapılan bir araştırmada, yaşları 40 ila 79 olan 36 bin 499 erkek 13 yıl boyunca gözlemlendi.

Katılımcılara, beslenme alışkanlıkları dahil yaşam tarzlarıyla ilgili sorular yöneltildi.
Çalışma, mantarı haftada en az üç kez tüketenlerin prostat kanserine yakalanma riskinin, haftada bir kez tüketenlerden yüzde 17 daha az olduğunu ortaya koydu.

Bu oranın, mantarı haftada iki kez yiyenlerde ise yüzde 8 daha az olduğu tespit edildi.
Aradaki bağlantının 50 ve üzeri yaşlardaki erkeklerde daha belirgin olduğu gözlendi.
Çalışma, "International Journal of Cancer" dergisinde yayımlandı.

Araştırmacılar, mantar tüketimiyle prostat kanseri arasındaki bu ilişkinin, bazı mantar türlerinin antioksidan özelliğinden kaynaklanıyor olabileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Prostat KanseriSağlıkMantar
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