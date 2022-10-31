Haftalık gıda analiz raporu...

Tarım Dairesi tarafından 14-20 Ekim tarihleri arasında yapılan ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarına göre ithal elma, üzüm ve armut olmak üzere 4 üründe limit üstü bitki koruma ilacı tespit edilirken, yerli ürünler temiz çıktı.