Haftalık gıda analiz sonuçları açıklandı

Tarım Dairesi 13 – 19 Aralık 2019 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.
İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar, Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Kalıntı Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden 41 numuneden 36 numune temiz olup, 5 üründe Limit Üstü Bitki Koruma ürünü tespit edilmiştir.
Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen Halil Kasap Pazarlama Ltd. ait elma golden, firmaların isteği üzerine menşeine iade veya imha edilecektir.
ORC Foods Ltd ait cennet meyvesi ve çeri domates, firmanın isteği üzerine imha edilmiştir. Nuri Ersoy Ltd. ait sultani üzüm ve Onbaşı İşletmeleri Ltd. ait cennet meyvesi firmanın isteği üzerine menşeine iade edilmiştir.
Yerli ürünlerden 15 numuneden 11 numune temiz olup, 4 numune imha edilmiştir.
Limit Üstü Bitki Koruma Ürünü tespit edilen Demirhan Köyü sakinlerinden Burak Gürbüzcan’a ait lahana ve Tepebaşı Köyü sakinlerinden Mürsel Çakır’a ait salatalıkta limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.
Mağusa sakinlerinden Memiş Ünlü’ye ait kereviz ve maydanozda yapılan Devlet Laboratuvarı analizleri neticesinde, ruhsatlı olmayan ilaç kullanılmasından dolayı ürünler imha edilmiştir.
20 Aralık 2019 Cuma Tarım Dairesi İthal ve Yerli Numune Sonuçları Tablosu:
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 19 Temiz
2 TÜK İthal Sığır Süt Yemi 16 Std. Temiz
3 TÜK İthal Sığır Besi Yemi 16 Geliştirme Temiz
4 TÜK İthal Koyun Süt Yemi Temiz
5 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
6 Köşe Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
7 Nuri Ersoy Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
8 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
9 Nuri Ersoy Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
10 Nuri Ersoy Ltd. İthal Sultani Üzüm Kirli
11 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
12 ORC Foods Ltd. İthal Cennet Meyvesi Kirli
13 ORC Foods Ltd. İthal Çeri Domates Kirli
14 ORC Foods Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
15 ORC Foods Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
16 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut(Ank) Temiz
17 Hürsen Tar. Ür. Ltd İthal Kırmızı Lahana Temiz
18 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
20 Baharyolu Ltd. İthal Acı Pul Biber Temiz
21 Baharyolu Ltd. İthal Tatlı Pul Biber Temiz
22 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
23 SVS Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
24 SVS Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
25 Babür Tic. Ltd. İthal Elma Rose Temiz
26 SVS Tic. Ltd. İthal Ayva Temiz
27 SVS Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
28 SVS Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
29 SVS Tic. Ltd. İthal Verigo Üzüm Temiz
30 SVS Tic. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Temiz
31 SVS Tic. Ltd. İthal Armut(S:M) Temiz
32 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
33 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Cennet Meyvesi Kirli
34 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Ayva Temiz
35 Bekir Cura İthal Elma(Stk) Temiz
36 Bekir Cura İthal Elma(Granny) Temiz
37 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
38 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Golden) Kirli
39 Halil Kasap Paz. İthal Cennet Meyvesi Temiz
40 Halil Kasap Paz. İthal Elma(Stk) Temiz
41 Selgün Tic. İthal Elma(G.S) Temiz
42 Akıle Sesigüzel Mormenekşe Kereviz Temiz
43 Hasan Pazar Mağusa Salatalık Temiz
44 Memiş Ünlü Mağusa Çiçek Lahanası Temiz
45 Memiş Ünlü Mağusa Kereviz İmha
46 Memiş Ünlü Mağusa Maydanoz İmha
47 Fatmagül Aykut Mağusa Domates Temiz
48 Burak Gürbüzcan Demirhan Beyaz Sarma İmha
49 Mürsel Çakır Tepebaşı Salatalık İmha
50 Akdeniz Gıda Tarım Tepebaşı Salatalık Temiz
51 Şarbel Bedri Koruçam Domates Temiz
52 Hüseyin A.Kocabaşoğlu Yıldırım Domates Temiz
53 Cahit Vudalı Yıldırım Domates Temiz
54 Cahit Vudalı Yıldırım Marul Temiz
55 Devpa Ltd. Güzelyurt Washington Portakal Temiz
56 Hakkı Kavaz Yayla Biber Temiz