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Hamileler ne zaman aşı olmalı?

Aşı çalışmalarının hızlanmasıyla hamilelerin merak ettiği soruların başında "Ne zaman aşı olabiliriz" geliyor. Uzmanlar, hamileliğin üçüncü ayından itibaren aşı olunmasını öneriyor.

22 Haziran 2021 Salı 15:48
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Hamileler ne zaman aşı olmalı?

Türkiye'de Aşılama tüm hızıyla sürüyor. Hamileler ve emziren annelerin de aşı yaptırması öneriliyor.

Özellikle üçüncü dalgada en çok etkilenenler hamileler oldu. En fazla merak edilen soruların başında "Hamileliğin kaçıncı ayında aşı uygulanmalı?" yer alıyor. Uzmanlar ise hamile kalınmadan önce ve hamileliğin üçüncü ayından itibaren aşılama öneriyor.

Mevcut COVID-19 aşıları arasında gebelikte kullanıma dair en fazla veri BioNTech aşısına ait ve güvenli olduğu ortaya konulmuş durumda.

Hamileliğin ilk 3 ayından sonra öneriliyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Faruk Buyru, TRT Haber'de hamilelerin aşılanmasıyla ilgili merak edilen sorulara yanıt verdi.

Özellikle riskli durumu olan, tansiyon ve şeker hastalığı bulunan, toplu taşımayı aktif kullanan hamilelerin aşı olmasının önemini vurgulayan Buyru, gebeliğin ilk 3 ayından sonra koronavirüs aşısını öneriyor.

"Yeni verilerin ışığı altında gebelere özellikle ilk 3 aydan itibaren koronavirüs aşısı yapılmasını öneriyoruz. Riskli bir durum varsa, tansiyon, şeker hastalığı, temas halindeyse, toplu taşıma kullanıyorsa mutlaka öneriyoruz. Hem kendisi hem de bebeğin korunması için tavsiye ediyoruz. Elimizde BioNTech aşısının verileri var. 20 binden daha fazla gebede yapılan aşı sonuçları, düşük riskini artırmıyor. İlk 3 ayda koronavirüs aşısının anne ve bebek açısından bir sakıncası yok. Ancak diğer nedenlere bağlı ilk 3 ayda düşük riski diğer nedenlere bağlı olabilir. İlk 3 ayı atlattıktan sonra aşı yapılabilir."

"Hafif ateş ve alerjik reaksiyon dışında sorun yok"

İkinci koronavirüs aşısının ardından bağışıklığın güçlendiğine işaret eden Faruk Buyru, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2 doz aşıdan yaklaşık 15 gün sonra yeterli bağışıklık ortaya çıkıyor. 2. doz aşıdan 15 gün sonra gebe kalmanın hiçbir sakıncası yok. Bu daha güvenli olacaktır. Hafif ateş ve alerjik reaksiyonlar dışında bir sorun oluştuğu gözlenmiyor."

Son Güncelleme: 22.06.2021 16:24
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