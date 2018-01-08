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Hamilelik çatlakları nasıl önlenir?

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08 Ocak 2018 Pazartesi 17:52
Hamilelik çatlakları nasıl önlenir?
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Gebelikte vücutta oluşan fizyolojik değişiklikler arasında, ciltte ince pembe, morumsu şekildeki çizgiler olarak ortaya çıkan gebelik çatlakları da var. 

Gebelik çatlaklarının kadından kadına farklılık gösterebildiğini belirten Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Deniz Gökalp Kaya, “Pek çok kadın için bu bulgu gebeliğin kaçınılmaz sonuçlarından biri olsa da bazı gebelerde karında aşırı gerginlik ve kaşıntı nedeniyle ciddi şikayetlere sebep olabilir. Ancak temelde ciddi tıbbi bir problem yaratmazlar” diyor.

HIZLI KİLO ALMAK ÇATLAK OLUŞUMUNU ARTIRABİLİR

Gebelik çatlakları vücudun, cilde göre daha hızlı büyümesi ve cildin bu büyümeye ayak uyduramaması sonucunda oluşuyor. Bunun sonucunda cildin hemen altındaki elastik liflerde kırılma oluştuğunu ve ortaya çatlakların çıktığını aktaran Dr. Kaya, hızlı kilo alınması ile en sık olarak memelerde, karında ve üst bacaklarda bu problem ile karşı karşıya gelinebildiğini söylüyor. Bu yüzden kilonun dengeli ve yavaş alınması çatlakların engellenmesinde önemli. 

Gebelerin yüzde 90’ında 6-7’nci aydan sonra çatlakların ortaya çıktığını belirten Dr. Kaya, “Annesinde gebelik çatlakları olanlarda daha fazla görülmesi altında genetik geçişin rol oynayabileceğini de düşündürmektedir. Ne yazık ki bu çatlakları tamamı ile engelleyebilecek sihirli bir krem veya formülasyon yoktur” diyor. 

ÇATLAK OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Dr. Kaya’nın verdiği bilgiye göre, gebelik çatlaklarını önlemede, cildi her zaman krem ve losyonlar ve yeterli sıvı alımı ile iyi nemli tutmak önemli. Bu yüzden gebelerin sıvı alınımını ciddi olarak artırmaları özellikle gebeliğin ikinci yarısında faydalı oluyor. 

GEBELİK ÇATLAKTALIR NASIL TEDAVİ EDİLİR?

“Gebelik çatlaklarının çoğu, zamanla bebek doğduktan sonra solsa da bir kısmı daha yavaş solar ve bu dönemde koyu renk bırakabilir” diyen Dr. Kaya, hamilelik çatlaklarının tedavisi hakkında ise şunları söylüyor: 

“Çatlakları tedavi etmenin en ideal zamanı çatlakların en aktif kırmızı oldukları dönemdir. İçinde hyaluronik asit olan jellerin 12 haftalık kullanımdan sonra faydalı olabileceğine dair kanıt vardır. Bazen de dermatoloji doktoru önerisiyle kullanılabilecek retinoidler yeni kollajen yapımına ve döngüsüne etki ederek faydalı olabilirler. Daha zor ve inatçı hastalarda dermatoloji uzmanları tarafından yine kollajen ve kan damarları üzerine faydalı etkisi olabilecek lazer ve dermaabrazyon tedavileri de uygulanabilir.”
 

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