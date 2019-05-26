Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni

Medimagazin’in haberine göre, araştırma için bilim insanları, 1995-2004 yılları arasında Kaiser Permanente Northern California sağlık sisteminde bebek sahibi olan 40 binden fazla gebe kadının verilerini analiz etti. Ayrıca, 5-7 yaşları arasında takip edilen çocukların verileri de dikkate alındı.



Araştırma sonucunda hamilelik sırasında kan şekeri yüksek olan gebelerin çocuklarının, anneleri gebelik diyabeti tanısı olmasa bile, çocukluk çağında obezite gelişme riski altında olduğu tespit edildi.



Araştırmacılara göre, anne adayına, gebelik diyabeti teşhisi konulursa, çocuğun obezite geliştirme riski yüzde 52 artıyor.



Ek olarak, araştırmacılar aynı zamanda annenin normal vücut kitle indeksine (BKİ) sahip olması durumunda, hamilelik sırasında yüksek kan şekeri seviyelerinin artık çocukluk çağı obezitesinin gelişimi ile ilişkili olmadığını buldu.Sonuçları PLOS One’da yayımlanan araştırma, anne adaylarına gebe kalmadan önce normal bir BKİ’ne ulaşmalarına yardım ederek veya hamilelik sırasında hiperglisemiyi azaltarak hamilelik döneminden kaynaklanan çocuk obezitesinin önlenebileceğini öne sürüyor.