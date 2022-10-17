Hamilelik sürecinde spor yaparken bunlara dikkat edin!

Hamilelikte spor yaparken nelere dikkat etmeniz gerekir? Bu anne adayına ve karnındaki çocuğa spor yapmak zararlı mı? Aslında, hamilelik sırasında aktif bir yaşam tarzı ve ılımlı bir egzersiz anne adaylarının sağlığı için çok faydalıdır. Hamile kadınlara tamamen fiziksel olarak sakin kalmalarının tavsiye edildiği günler eskide kaldı. Bununla birlikte, hamilelik sırasında egzersiz yapmak için yine de birkaç ipucu ve kurala mutlaka dikkat edip uymalısınız.

1) Spor ile hamilelik rahatsızlığını hafifletin

Hamilelik sırasında fiziksel aktivitenin hamilelik süreci üzerinde çok olumlu etkileri olabilir ve hatta bazen gerçek doğum aşamasını kısaltabilir. Bir araştırmaya göre 500 sağlıklı hamile kadın üzerinde yapılan bir İspanyol araştırmasında, hamilelik sırasında düzenli olarak orta derecede egzersiz yapan kadınlarda doğum evrelerinin aslında daha kısa olduğu gözlemlenebilmiştir. Sportif çalışma grubu katılımcıları da doğum sürecinde epidural anesteziyi nispeten daha az kullanmışlardır. Hamilelik sırasında spor, tipik hamilelik belirtileri üzerinde daha da olumlu etkilere sahip gibi görünüyor. Spor yapan gebelerde erken doğum veya sezaryen riski azalır. Hamilelik sırasında fiziksel olarak aktif olan hamile kadınlarda yüksek tansiyon, sırt ağrısı veya hamilelikle ilgili inkontinans da daha az olasıdır.

2) Hamilelik sırasında orta düzeyde ağırlık antrenmanlarına izin verin

Orta düzeyde ağırlığa sahip spor aktiviteleri her zaman “aerobik alan” olarak adlandırılan bölgede gerçekleşir. Bu tür bir efor sırasında kaslar enerjilerini soluduğunuz oksijenden alır. Anaerobik yüklerde ise kaslar çok daha fazla enerjiye ihtiyaç duyar ve yağın yakıldığı metabolik süreçlerden ek güç çeker. Ancak hamilelik sırasında vücudun alabileceği tüm besin ve yağ rezervlerine ihtiyacı vardır. Bu nedenle yüksek fiziksel güç içeren sporlar hamilelik sırasında büyük bir tabudur. Bununla birlikte, orta düzeyde aerobik yükler, hamilelik sırasında bile 60 dakikaya kadar haftada birkaç kez gerçekleştirilebilme avantajına sahiptir. Yüzme, koşu ve hafif dayanıklılık sporları ile aerobik antrenman yapabilirsiniz. Hamilelik sırasında ne sıklıkta ve ne kadar süre egzersiz yaptığınız her zaman genel zindelik seviyenize ve hamileliğinizin nasıl ilerlediğine bağlıdır. Vücudunuzu dinleyin ve sadece yapabileceğinizi hissettiğiniz şeyi yapın.

3) Hamilelik sırasında istediğiniz kadar egzersiz yapın

Hamile kadınların egzersiz yapabileceği hamilelik döngüsü hakkında genel bir tavsiye yoktur. Normal bir hamilelik sırasında orta derecede egzersiz de hamile kadın veya bebekler için zararlı veya tehlikeli değildir. Araştırmacılar artık bunu çalışmalarında ispatladılar. Vücudunuzu dinleyin ve olası işaretlere çok dikkat edin. Karın ağrınız, kramplarınız mı oluyor veya hızla nefesiniz mi kesiliyor? Bir vites küçültün veya daha yumuşak bir spor seçin. Hamilelik sırasında fiziksel olarak ne kadar dirençli olduğunuz, büyük ölçüde hamilelikten önce ne kadar fiziksel olarak aktif olduğunuza bağlıdır.