Hamilelikle kafein tüketenlere uyarı!

Hamilelikte kafein tüketimi, çocuğun ileride boyunun daha kısa olmasına neden olabilir.

Anne karnındaki bebeğin kafeine maruz kalması, çocukluğunda boyunun daha kısa olmasıyla ilişkilendirildi.



ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde görevli biliminsanları kafein tüketiminin hamilelikteki etkisini araştırdı



Yaklaşık 2 bin 500 çocuktan oluşan iki ayrı grup incelendi.



Annenin hamilelikte kafein alımının çocukların boylarını nasıl etkilediği değerlendirildi.

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Annesi günde bir fincan kadar kahve tüketen yedi ila sekiz yaşlarındaki bir çocuğun yaşıtlarına göre ortalama 2 buçuk santimetre daha kısa olduğu görüldü.



Verilere göre günde yarım fincan kahve ya da bir fincan çaya denk gelen, 50 miligramlık kahve tüketimi bile bir çocuğun daha kısa olmasına neden olabiliyor.



Ulusal Sağlık Enstitüleri, hamile bir kadının günde 200 mg'dan fazla kafein tüketmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bu miktar iki fincan kahveye eşdeğer.



Günde 300 veya 350 mg'dan fazla yüksek tüketimin, daha düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve bazı durumlarda düşükle ilişkilendirildiği kaydedildi.



Hamilelere ayrıca çay içmemelerinin de tavsiye edilmesi gerektiği belirtildi.



Uzmanlar araştırmanın hamilelik sırasında kafein alımının düşünülenden daha önemli bir etkiye sahip olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunduğuna dikkat çekti.



Bazı araştırmacılarsa çalışmayı nedenselliği kanıtlayamadığı için “tartışmalı” ve “kuşku verici” olarak nitelendirdi.