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Hamilelikle kafein tüketenlere uyarı!

ABD'de yeni yapılan araştırmaya göre hamile bir kadının günde yarım fincan kahveye denk gelen 50 miligramlık kahve tüketimi bile çocuğun daha kısa olmasına yol açabiliyor.

01 Kasım 2022 Salı 21:50
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Hamilelikle kafein tüketenlere uyarı!



Hamilelikte kafein tüketimi, çocuğun ileride boyunun daha kısa olmasına neden olabilir. 

 karnındaki bebeğin kafeine maruz kalması, çocukluğunda boyunun daha kısa olmasıyla ilişkilendirildi.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri'nde görevli biliminsanları kafein tüketiminin hamilelikteki etkisini araştırdı

Yaklaşık 2 bin 500 çocuktan oluşan iki ayrı grup incelendi.

Annenin hamilelikte kafein alımının çocukların boylarını nasıl etkilediği değerlendirildi.

2.5 CM DAHA KISA

Annesi günde bir fincan kadar  tüketen yedi ila sekiz yaşlarındaki bir çocuğun yaşıtlarına göre ortalama 2 buçuk santimetre daha kısa olduğu görüldü.

Verilere göre günde yarım fincan kahve ya da bir fincan çaya denk gelen, 50 miligramlık kahve tüketimi bile bir çocuğun daha kısa olmasına neden olabiliyor.

Ulusal Sağlık Enstitüleri, hamile bir kadının günde 200 mg'dan fazla kafein tüketmemesi gerektiğine dikkat çekti. Bu miktar iki fincan kahveye eşdeğer.

Günde 300 veya 350 mg'dan fazla yüksek tüketimin, daha düşük doğum ağırlığı, erken doğum ve bazı durumlarda düşükle ilişkilendirildiği kaydedildi.

Hamilelere ayrıca çay içmemelerinin de tavsiye edilmesi gerektiği belirtildi.

Uzmanlar araştırmanın hamilelik sırasında kafein alımının düşünülenden daha önemli bir etkiye sahip olduğuna dair artan kanıtlara katkıda bulunduğuna dikkat çekti.

Bazı araştırmacılarsa çalışmayı nedenselliği kanıtlayamadığı için “tartışmalı” ve “kuşku verici” olarak nitelendirdi.

Anahtar Kelimeler:
HamilelikSağlıkKafeinBebekBoy
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