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Hamilelikte bel ve baş ağrısının çözümü yogada

Yoga bebeklerini bekleyen anneler için faydalı olabilir. Çünkü gerilme, odaklanma, sağlıklı nefes alma ve zihinsel sakinleşmeyi teşvik edicidir. Hem anne hem bebek için güvenilir olan yoga aynı zamanda birçok yarar sağlayabilir. Yogada rahatlatma ve omurga esnetme nasıl yapılır? İşte hamileler için rahatlama hareketleri...

27 Ağustos 2019 Salı 15:52
Hamilelikte bel ve baş ağrısının çözümü yogada

Yapılan araştırmalara göre yoganın uyku düzenini iyileştirdiği, kaygı ve stresi büyük oranda azalttığını ve doğum için gerekli kasların dayanıklılığını ve güçlülüğünü arttırabildiğini ve bel ağrısı, kusma, baş ağrısı, hazımsızlık ve nefes darlığı gibi gebelikte yaşanan sorunları azaltabileceğini göstermiştir. Hamilelik gayet sağlıklı gidiyorsa yogayı evinizde bile yapabilirsiniz.İşte yoga ile rahatlama hareketlerinden bazıları…

YOGA ÖNCESİ DOKTORUNUZA BAŞVURUN

Hamilelikte yogaya başlamadan önce doktorunuzu başvurmak daha sağlıklı olacaktır. Herhangi bir sağlık sorununuz var ise örneğin kalp ve bel ağrısı gibi doktorunuz yogayı büyük ihtimalle onaylamayacaktır.

-uzman doktorların birçoğu hamileliğin ilk üç aylık döneminde yoganın hafif evrelerde yapılmasını ve ileri yoga duruşları için 2. Veya 3. trimestere kadar beklemelerini önermektedir.

– Doktorunuzdan sizin için hangi duruşların daha sağlıklı olacağını kaçınılması gereken hareketlerin neler olduğunu öğrenin. Derin nefes egzersizleri ve nazik oturma pozisyonlarını zorlayıcı olmadığından yapmanızda bir sakınca olmayacaktır.

-Yoga yaparken vücudunuzu çok fazla germemeye özen gösterin. Hamilelik döneminde vücut son derece hassastır. Nazik hareketlerle bedeninizi zorlamadan yoganıza devam edin.

– Egzersizler günde 5 defadan 10 kereye çıkarılabilir. Yapılan egzersizler 30 dakikayı geçmemelidir.

YOGA İLE RAHATLAMA HAREKETLERİ NASIL YAPILIR?

OMURGA ESNETME

Bu hareket pelvis kaslarını geliştirerek uylukların esnek ve son derece zinde tutmaya yardımcı olur.

1.Yere oturun ve ayaklarınızı önünüze uzatarak dik bir halde olduğunuzdan emin olun.

2. Ayaklarınızı kırın ve ayak tabanlarınızı birleştirerek topuklarınızı kendinize çekin. Bu pozisyon sonrası ellerinizi arkanız alarak avuçlarınızı yere sabitleyin. Omurganızı esnetin ve bu duruşu iki dakika kadar koruduktan sonra yavaş yavaş rahatlayın.

DİZ ÜZERİNE OTURMA

Kabızlık ve sindirim sorunları için etkili bir yöntem olan bu hareket rahatlamanızı sağlayacaktır.

1.yerde ayaklarınız hatta uyluklarınız üzerine çökün ve diz üstü dik bir şekilde durun. Dizlerinizi bir arada tutarak ayak parmaklarınızı birleştirin ve kollarınızın dinlendirerek rahatlamasını sağlayın.

2.yavaş yavaş nefes alarak bu pozisyonda kalın ellerinizi ve kollarınızı rahatlamasını sağlayarak 2 dakika böylece kalın.

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Anahtar Kelimeler:
Baş AğrısıHamilelikSağlık
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