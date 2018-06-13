Hamilelikte depresyona dikkat

Psikiyatri Uzmanı Dr. Mustafa Güveli, “Hamilelik kadının hayatında çok önemli bir dönemdir. Onun annelik duygusunun tatmini, neslin devamı gibi birçok yönü incelenebilir ancak hamileliğin getirdiği yük kadının psikolojisinde de önemli değişikliklere neden olur” dedi.
Gebelikte kan akışından kiloya kadar birçok başka değişimlerin yaşanacağını kaydeden Dr. Güveli, “Değişimler istenen arzulanan değişimler olsa bile her zaman stresi beraberinde getirir. Gebelik ve yeni bir canlıya alışmak kadınlar için bazen sanıldığından zor olmaktadır. Bunun için gebeliğin planlı olması çok önemlidir. Psikolojik olarak hazır olmak yaşanan kaygıları minimuma indirir. Ayrıca gün içerisinde sıkıntı, huzursuzluk, nefes alma zorluğu gibi mevcut fizyolojik değişimlerinde arttırdığı ruhsal sıkıntı hali görülebilir. Anksiyete bozuklukları adı altında toplanan bu durumlar depresyondan sonra ikinci sıklıkta görülür. İç sıkıntısı, huzursuzluk, aniden bastıran sanki boğuluyormuş gibi olma hali, yerinde duramama, kapalı ve dar alanların gebeyi sıkması asansör gibi bazı mekanlarda yaşanan aşırı huzursuzluk hali en sık görülen durumlardır” ifadelerini kullandı.
Geçmişinde psikiyatrik sorunlar yaşayan kadınların gebeliği planlamadan önce son kez psikiyatristleri ile durumlarını değerlendirmelerinin faydalı olacağını belirten Dr. Güveli, “Zira gebe iken ilaç kullanımı şansımız kısıtlanmakta ve bu tür sorunlarda psikoterapiye geç cevap vermektedir. Unutmayın beklenmedik her durumda olduğu gibi sürpriz bir gebelik sıkıntınızı artıracaktır. Planlı bir gebelik her anlamda sizi rahatlatacaktır” açıklamalarında bulundu.