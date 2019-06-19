Hamilelikte keskin ağrılar ve bayılma yaşıyorsanız nedeni bu olabilir

Gebelik döllenmiş bir yumurta ile başlar. Normalde döllenmiş yumurta uterusun astarına yapışır. Dış gebelik en sık yumurtalıklardan uterusa yumurta taşıyan bir fallop tüpünde meydana gelir. Bu dış gebelik tipine tubal gebelik denir. Bazen, yumurtalık, karın boşluğu veya vajinaya bağlanan uterusun (serviks) alt kısmı gibi vücudun diğer bölgelerinde ektopik bir hamilelik ortaya çıkar. Dış gebelikte hamilelik süreci normal şekilde ilerleyemez. Döllenmiş yumurta hayatta kalamaz ve tedavi edilmezse hayatı tehdit edici kanamalara neden olabilir. Peki, Dış gebelik ne zaman anlaşılır? Belirtiler nelerdir? İşte cevaplar…

DIŞ GEBELİK NEDİR?

Hamilelik; döllenmeden, doğuma kadar bir kadının vücudunda birkaç adımda gerçekleşir. Bu adımlardan biri, döllenmiş bir yumurtanın uterusa (rahim) yapışmasıdır. Dış gebelik durumunda döllenmiş yumurta uterusa yapışmaz. Bunun yerine, fallop tüpüne, karın boşluğuna veya servikse bağlanabilir.

DIŞ GEBELİK NEDENLERİ

– Fallop tüpünün enfeksiyonu veya enflamasyonu kısmen veya tamamen tıkanmasına neden olabilir.

– Önceki bir enfeksiyondan gelen skar dokusu veya tüp üzerindeki cerrahi bir prosedür de yumurtanın hareketini engelleyebilir.

– Pelvik bölgede veya tüplerde yapılan önceki ameliyat adezyonlara neden olabilir.

– Anormal büyüme veya doğum bozukluğu, tüp şeklindeki bir anormallikle sonuçlanabilir.

DIŞ GEBELİKTE RİSK FAKTÖRLERİ

– 35-44 yaş arası anne yaşı

– Önceki dış gebelik

– Önceki pelvik veya abdominal cerrahi

– Pelvik İnflamatuar Hastalık (PID)

– Kürtaj

– Tüp ligasyonu yaptıktan sonra veya bir RİA ((gebeliği önlemek için rahim içine uygulanan bir küçük bir alet) yerinde iken gebe kalmak

– Gonore veya klamidya gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar

– Sigara içmek

– Endometriozis

– Doğurganlık tedavisi veya doğurganlık ilaçları kullanıyor olmak.

– Fallop tüplerinde yumurtanın hareket etmesini zorlaştıran yapısal anormallikleri olan

DIŞ GEBELİK BELİRTİLERİ

– Gelip gidebilen ve yoğunluğa göre değişebilen keskin ağrılar. – Vajinal kanama, (normalden daha ağır veya daha hafif)

– Gastrointestinal semptomlar

– Zayıflık, baş dönmesi veya bayılma

– Rektal basınç

Birkaç dakikadan daha uzun süren keskin bir ağrı yaşıyorsanız veya kanamanız varsa hemen doktorunuza başvurun.

DIŞ GEBELİK NASIL ANLAŞILIR?

Erken gebelik döneminde adet gecikmesinin ve tüm gebelik belirtilerine rağmen rahim içinde gebelik kesesinin görülmemesi dış gebelik şüphesini uyandırır. Yapılan B-HCG ölçümleri ile normal gebelikte beklenen 48 saat içinde 2 kat yükselme artışı dış gebelikte olmaz. Rahim içinde gebelik kesesinin vajinal ultrasonla B-HCG seviyesi bin 500 civarında iken, abdominal ultrasonla 6 bin ve üzeri olduğunun mutlaka görülmesi gerekir. Görülemediği taktirde yapılacak komple fizik muayene, laboratuvar tetkikleri, ultrasonografik inceleme dış gebelik tanısının konulmasına yardımcı olur.