Hamilelikte Lazer epilasyon zararlı mı?

Son zamanlarda kadınların güzellik ve bakımları uğruna tercih ettiği en popüler yöntemlerden biri olan Lazer Epilasyon uygulamasıyla tüylerden kurtulmak mümkündür. İğneli epilasyon haricinde kesinlikle tüyleri tamamen bitirmeyen ama gözle görülür bir fark edilebilen tüylerde azalma ile son derece rahatlanılabilir. Peki kadınlar tarafından oldukça rağbet gören Lazer Epilasyon uygulaması her zaman yaptırılabilir mi? Hamilelikte Lazer Epilasyon yapılır mı? Lazer Epilasyon hamilelikte zararlı mı?

Güzelliği ve bakımı için saatlerce ayna karşısında kalan kadınların hem kendilerine hem de eşlerine ya da yakınlarına hoş görünmeleri için uyguladığı çeşit çeşit maskeler, bakım kürleri ve peelingler direkt olarak cilde temas edeceği için hamilelikte ekstra dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Güzel görünme ve fit kalma uğruna denenen yöntemlerin haricinde hormonların etkisiyle kendini gösteren bazı bölgelerdeki tüylenmelerden tamamen kurtulmak isteyen kişiler, çareyi epilasyonda bulabilir. Evinde uğraşacak vakti olmayan çalışan kadınların ya da kesin çözüm olarak güzellik merkezlerinde epilasyona başvuran kadınlar, gittiği merkezlere göre olumlu ya da olumsuz sonuçlar görebiliyor. Söz konusu cilt bakımı olduğu zaman doğru kişiye doğru yöntemlerin uygulanması büyük bir öncelik gerektirir. Dolayısıyla lazer epilasyona gitmeden önce kullanılan malzemelerin kontrolünün yapılıp yapılmadığına, ortamın hijyenik olup olmadığına ve sizin vücudunuz için en etkili makine yönteminin hangisinin olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip olmanız önemlidir. Toplum içerisinde hamilelik dönemiyle ilgili hem çok ortaya atılan hem de kafa karıştıran konulardan biriside hamilelik döneminde lazer epilasyon uygulamanın bebek için zararlı olup olmadığıdır. Günlük hayatta kadınlar için kurtarıcı bir uygulama olan lazer epilasyon hamilelikte yapılır mı? Hamilelikte lazer epilasyon uygulaması...

HAMİLELİKTE LAZER EPİLASYON YAPILIR MI?

Hamilelik döneminden önce lazer epilasyona başlamasına rağmen plansız hamilelik sonucu bebek beklenildiği haberi alınmışsa anne adayları lazere devam edip etmeme konusunda kararsız kalabilir. Bebeğe herhangi bir zararının dokunup dokunmadığını kestiremeyen hamileler için lazer epilasyon hakkında bilinmesi gerekenleri sizler için derledik.

Op. Dr. Banu Çiftçi'nin açıklamalarına göre, hamilelikte lazer epilasyon uygulamasının bebek açısından bilinen bir sakıncası yoktur. Lazerde kullanılan enerji ışık enerjisi olduğundan ve radyasyon içermediğinden dolayı doku yayılımı görülmez. Lazer epilasyonun bebek için bir zararı olmasa da tek dezavantajı tüyün yapısında oluşabilecek farklılıktır.

Hamilelikte uygulanan lazer epilasyon uygulaması kıllar üzerinde ters tepki oluşturacak ve dökülecek olan kılların aksine daha da güçlenmesine yardımcı olarak kıllanmayı arttırmaktadır.

Hamilelikte lazer epilasyon yapılır mı

Özellikle koltukaltı ve özel bölgede oluşabilecek renk koyulaşmasında lazer uygulaması daha az uygulanacağı için etkisi biraz daha az olur. Hem paranızın ziyan olmaması hem de en etkin sonucu alabilmek için lohusalık döneminin geçtiği yani 6. haftadan sonra hamilelik hormonların vücuttan uzaklaştığı, normal kıl yapısına döndüğünde epilasyona gitmek daha uygun olacaktır.

LAZER EPİLASYON ÇEŞİTLERİ NELER?

Lazer uygulamasında en çok tercih edilen 3 yöntemi açıklayacak olursak bunlar; Ndyag, Diode ve Alexandritedir. Peki bu yöntemlerin özellikleri neler?

Alexandrite Lazer Epilasyon: Lazer epilasyon uygulamasında popüler uygulamalardan biriside Alexandrite yöntemidir. Daha çok açık tenli kimseler için önerilen bu yöntemde tüylerin işlemden sonra zamanla dökülmesi beklenir.

Ndyag Lazer Epilasyon: Koyu ten rengine sahip kimseler için daha uygun bir yöntem olan Ndyag'ın diğer tekniklere göre daha da ağrılı olduğu bilinmektedir.

Diode Lazer Epilasyon: Dalga boyu diğerlerine göre daha uzun olduğu için koyu tenli kadınlarda bile uygulanmaktadır.

Hamileyken lazer epilasyona gidilir mi

HAMİLELİKTE LAZER EPİLASYON ZARARLI MI? YAN ETKİLERİ...

Derideki dokulara geçen bu işlem, hormonal dengenin bozulmasına neden olarak leke riskini arttırabiliyor. Ayrıca lazer epilasyon yöntemi hamilelik sürecinde tercih edilirse birtakım cilt pigmentasyonu bozuklukları, yanıklar ve kıl büyümeleri görülebiliyor.