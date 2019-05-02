Hangi baharat hangi kanserden koruyor?

Bilimsel araştırmalar, bazı baharatların kanserden korunmaya yardımcı olduğu kadar hastalığı iyileştirme etkileri de olduğunu gösteriyor.

Prof. Dr. Canfeza Sezgin

Dolayısıyla bu doğal ilaçlara beslenmemizde mutlaka yer vermemiz gerektiğini belirten Sezgin; baharatların etkili oldukları kanser türleri ve kullanım şekillerini şöyle anlattı…

Zerdeçal

ZERDEÇAL: Akciğer, karaciğer, safra yolları, pankreas, meme, mide, kalın bağırsak, prostat, rahim, kan, baş ve boyun, tiroid, geniz.

Önerilen kullanım dozu: Sabah ve akşam rendelenmiş 1-2 tatlı kaşığı zerdeçal köküne, birer çay kaşığı soğuk sıkım çörek otu yağı ve zeytinyağı, çeyrek çay kaşığı da taze öğütülmüş karabiber katılıp, aç veya tok karnına tüketilebilir.

Çörek otu

ÇÖREK OTU: Akciğer, karaciğer, safra yolları, pankreas, meme, kan, kalınbağırsak, baş ve boyun, beyin, lenf, kemik tümörü.

Önerilen kullanım dozu: Sabah akşam 1-1.5 gram taze öğütülmüş çörek otu tozu, günde 2-3 kez de 0.5-1 gram dozlarında soğuk sıkım çörek otu yağı kullanılabilir.

Zencefil

ZENCEFİL: Meme, kalın bağırsak, prostat, akciğer, cilt, beyin.

Önerilen kullanım dozu: Zencefil kökü tozu günde 2-3 kez yarım–bir çay kaşığı gıdalara katılarak tüketilebilir. Taze zencefil kökü de günde 1-2 tatlı kaşığı salatalara rendelenebilir.

Havlıcan

HAVLICAN: Cilt, karaciğer, kalınbağırsak, yumuşak doku.

Önerilen kullanım dozu: Günde 2-3 defa birer tatlı kaşığı kuru havlıcan kökü kaynamış suda 15 dakika demlenerek, çay olarak tüketilebilir.

Kişniş

KİŞNİŞ: Meme.

Önerilen kullanım dozu: Günde yarım fincan taze kişniş yaprağı salatalara katılarak veya kişniş tohumu tozu sabah öğlen akşam birer çay kaşığı bir bardak kaynamış suda ağzı kapatılıp, 10 dakika bekletilerek çay olarak tüketilebilir.

Safran

SAFRAN: Akciğer, sindirim sistemi, üreme sistemi, meme, kan, kemik.

Önerilen kullanım dozu: Günlük 0.5-1 gram safran salatalara katılarak tüketilebilir.