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Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?

En çok omega 3 içeren balıklar

24 Nisan 2020 Cuma 10:54
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Hangi balık diğerlerinden daha faydalı?

Bugünlerde bağışıklığımızı güçlü tutabilmek için daha dikkatli beslenmeye özen gösteriyoruz. Bunun için tüketmemiz gereken besinler arasında balık da yer alıyor. Balık, hem içerdiği omega-3 hem de vitamin ve minerallerle adeta bizi hücrelerimize kadar yeniliyor. Ancak her balık bağışıklığımıza aynı derecede destek oluyor mu? Hangi balıklar tercih edilmeli? En çok omega-3 içeren balıklar hangileri? İşte tüm bilmeniz gerekenler...

Bütün uzmanlar hızla yayılan corona virüsten korunmak için iki yol olduğunu söylüyor: Bunlardan ilki evde kalmak, ikincisi ise bağışıklığı güçlendirmek. Bağışıklık sistemini güçlendirmenin en kolay yollarından biri de içerdiği omega-3, vitamin ve mineraller nedeniyle balık tüketmek. Ancak dikkatli olmakta fayda var çünkü 'bağışıklık kalkanı' olarak adlandırılan her balık aynı değil!

Uzmanlar, havuz ve çiftliklerde yetişen balıklar ile doğal ortamında yani derin ve temiz denizlerde yetişen balıkların aynı faydayı sunmadığı konusunda hemfikir. Peki o zaman ne yapalım? Satın alırken hangi balıkları tercih edelim?

Deniz ürünlerinden aldığımız protein, elzem yağlar, vitamin ve minerallere yaşamımızın her döneminde büyük ihtiyaç duyuyoruz diyen Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit "Balıkta bulunan omega-3, kaliteli protein, vitamin ve minerallerin bağışıklık sistemini düzenleyici rollerine dikkat çekti.

“Haftada 2-3 gün balık tüketimi, günlük omega-3 gereksinimini karşılayacaktır” diyen Beslenme Uzmanı Berrin Yiğit sözlerini şöyle sürdürdü:

“Özellikle omega-3 açısından zengin, açık denizlerde yetişen ton balığı, protein açısından oldukça değerli bir besin kaynağı."

Ton balığı günde ne kadar tüketilmeli? 

Ton balığı, selenyum, magnezyum, potasyum ve B vitamini kompleksi gibi değerli vitamin ve minerallerinin temini açısından da önemli. Aynı zamanda yağ ve kalori değeri düşük olan ton balığını, sıcak yemeklerde, zeytinyağlılarda ve salatalarda kullanırken, gereksiz kalori alımından da kaçmak mümkün.

Vücudumuzun günlük olarak ihtiyaç duyduğu proteinin yüzde 30 ila 40’lık kısmını karşılayan ton balığı ise en çok tüketilen besinlerin başında geliyor. Salgınla mücadelede doğru beslenmenin en zengin kaynağı olan ton balığı, günlük 100 ila 300 gram tüketimiyle gerekli omega-3 ihtiyacını karşılarken güçlü bir bağışıklık sistemiyle hastalıkların da en büyük düşmanı oluyor.

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