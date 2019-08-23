Hareket kabiliyetiniz azaldıysa dikkat!

Omuz ağrısı özellikle kolunu kullanarak çalışan kişilerde doktora başvurma nedenleri arasında ilk sıralarda yer alır. Omuz ağrısı bel ve boyun ağrısından sonra en fazla karşılaşılan problemlerden biridir. Omuz ağrısına neden olabilecek birçok etken vardır ve çoğu insanda omuz ağrısı uygun bir tedavi ile zamanla iyileşir. Peki, Omuz ağrısı için hangi bölüme/doktora gidilir? Bilinmesi gerekenleri haberimizde bulabilirsiniz…

OMUZ HAKKINDA

Omuz, kolun her yöne serbestçe hareket etmesini sağlayan hareketli bir yapıdır. Omuz problemleri kol hareketini kısıtlayarak ağrıya veya rahatsızlığa neden olabilir. Omuz üç ana kemikten oluşur. Bunlar: Uzun kol kemiği, kürek kemiği veya köprücük kemiği. Omzunuz, çeşitli bileşenlerden oluşan, karmaşık ve oldukça hareketli bir yapıdır. İki eklem vardır:

Glenohumeral eklem: Üst kol kemiğinizin, kürek kemiği ile bağlandığı yer.

Akromiyoklaviküler eklem: Kürek kemiğinizin tepesinin köprücük kemiğinizle (klavikula) buluştuğu yer.

Güçlü bağ dokusu omuz kapsülünüzü oluşturur. Bu, uzun kol kemiğinizin başını eklem soketindeki yerinde tutar. Eklem kapsülü, sinovyal bir membranla kaplı. Eklemi yağlayan ve besleyen sinovyal sıvı üretir. Güçlü tendonlar, bağlar ve kaslar da omzunuzu destekler ve stabil hale getirir.

Omuz ağrıları toplumumuzda yaygındır. Genç insanlarda, ağrının bir kaza veya yaralanma nedeniyle ortaya çıkması daha olasıdır. Ancak yaşlandıkça omuz eklemi ve rotator manşet tendonunda doğal aşınma ve yıpranma meydana gelir. Bu zaman içinde sürekli acı verici olabilir.

OMUZ AĞRISININ NEDENLERİ

Omuz ağrısının birçok nedeni vardır ve bunların hepsi omuz eklemi veya ilişkili yapıların problemlerinden kaynaklanmaz. Olası nedenler şunlardır:

Osteoartrit

Kıkırdak, eklemlerin birleştiği yerde kemiklerinizin ucunu kaplayan pürüzsüz, yastıklı bir dokudur. Sağlıklı kıkırdak eklemlerinizin sorunsuz hareket etmesine yardımcı olur. Zamanla kıkırdak aşınabilir veya osteoartrit gelişimine yol açan yaralanma veya kaza nedeniyle zarar görebilir.

Sinovit

Sinovyal zarı iltihaplandığı zamandır. Başka bir durumun (örneğin romatoid artrit ) bir sonucu olarak veya bir yaralanma sonucu ortaya çıkabilir. Bazen nedeni bilinmeyebilir.

Donuk omuz (yapışkan kapsülit)

Omuz kapsülünüz kalınlaştığında ve iltihaplı ve gergin olduğunda ortaya çıkan bir durumdur. Eklemi yağlamak için daha az sinovyal sıvı da olabilir. Sonuç olarak, omzunuzun hareket etmesi zorlaşır. Donmuş omuz başka bir durumun (örneğin diyabet) bir sonucu olarak, omuz hareketsiz hale getirilmişse (örneğin ameliyat veya yaralanma nedeniyle) veya neden bilinmeyebilir.

İltihaplı bursa

Bursa, omuz dahil olmak üzere vücuttaki eklemlerde bulunan küçük, sıvı dolu keselerdir. Kemikler ve üstündeki yumuşak dokular arasında yastıklar gibi hareket ederler ve kayma kasları ile kemik arasındaki sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olurlar.

Bazen, omzun aşırı kullanımı, iltihaplanma ve bursa’nın rotator manşet ile akromiyon olarak bilinen omuz bıçağının bir kısmı arasında şişmesine neden olur. Sonuç, subakromiyal bursit olarak bilinen bir durumdur.

Omuz ağrısının diğer nedenleri şunlardır:

– Avasküler nekroz (sınırlı kan akışına bağlı kemik dokusunun ölümü)

– Brakiyal pleksus hasarı

– Kırık kol

– Kırık köprücük kemiği

– Servikal radikülopati

– Çıkmış omuz

– Kalp krizi

– Sıkışma sendromu

– Osteoartrit (eklemlerin parçalanmasına neden olan hastalık)

– Polimiyalji romatika

– Romatoid artrit (inflamatuar eklem hastalığı)

– Rotator manşet yaralanması

– Ayrılmış omuz

– Septik artrit

– Burkulma

– Tendinit

– Tendon kopması

– Torasik çıkış sendromu

– Kıkırdak yırtığı

– Egzersiz sırasında yanlış yapılan hareketler

OMUZ AĞRISI İÇİN HANGİ BÖLÜME/DOKTORA GİDİLİR?

Ciddi bir yaralanma geçirmediyseniz veya ani ve sürekli bir ağrı hissetmiyorsanız, genellikle omuz ağrısı için doktora gitmeden sorunu kendiniz çözebilirsiniz. Ancak evde tedaviye rağmen ağrı iki hafta sonra geçmezse mutlaka doktora görünmekte fayda vardır. Bunun için hastanelerin Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (fizik tedavi) bölümüne/doktoruna başvurmanız gerekir.