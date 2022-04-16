Hareketsiz yaşam SİGARADAN DAHA TEHLİKELİ!!!!



Merhaba sevgili okurlar.. Bu hafta ki köşe yazımda, teknolojinin gelişmesiyle birlikte giderek artan ve çok ciddi sağlık sorunlarına yol açan, tehlikelerinden haberdar olmadığımız hareketsiz yaşamdan bahsetmek istiyorum.

Hareketsiz yaşam ve uzun süre sabit pozisyonda oturma başta yüksek tansiyon olmak üzere çok sayıda sağlık problemiyle bizi karşı karşıya getirmektedir. Yüksek kan basıncı yani bilinen adıyla yüksek tansiyon; kalp krizi, felç, böbrek hastalıkları ve kalp yetmezliği gibi hastalıklara yol açmaktadır. Yüksek tansiyonu olan kişilerin düzenli doktor kontrolünde olmaları, hekim tarafından verilen ilaçların düzenli kullanımı ve takibi hayati önem taşımaktadır.

Çağımızın en büyük sorunlarından biri olan hareketsizlik, başta yüksek tansiyon olmak üzere, birçok kanser türüne de davetiye çıkarıyor.

Hareket, yüksek tansiyonu kontrol altında tutuyor!

65 yaş üstü, kilolu, çok tuz tüketimi olan, yeterli meyve-sebze tüketmeyen, çok fazla kahve ve alkol tüketen, sigara içen, yeterli ve düzgün (en az 6 saat) uyumayan, yeterli egzersiz yapmayan kişilerin yüksek tansiyon riski taşıyor.

Yapılan araştırmalara göre; yürüyüş, yüzme ya da ağırlık kaldırma egzersizleri, yüksek tansiyonu 4.33 mmHg düşürür. Egzersiz, ilaç kullanımına ek olarak düzenli yapılması durumunda ise yüksek tansiyonu 8.96 mmHg düşürür. Neredeyse bu 9 birim azalma yüksek tansiyon tedavisinde çok önemlidir.

Her yaştan bireyler için en yaygın ve kolay uygulanan aktivite olan yürüyüş, vücudun oksijen kullanma kapasitesini artırırken, büyük kas gruplarının dinamik ve ritmik olarak çalışmasını sağlıyor ve aynı zamanda ruhsal sağlığı da destekliyor.

Fiziksel aktivitenin sağlığın koruyucu ve geliştirici etkisinin görülebilmesi için günlük aktivitelerin yanı sıra yetişkin yaş grubunda haftanın 5 günü en az 30 dakika; 5-17 yaş grubu için ise günde en az 60 dakika orta şiddette fiziksel aktivite yapılması öneriliyor.

Özellikle, masa başı çalışanlara, işyerlerine yürüyerek gidip gelmeleri ya da bu mümkün değilse otobüsten birkaç durak önce inip yürümelerin tavsiye edebiliriz. İşyerinde merdiven varsa asansör kullanmadan merdiven çıkmaları olabilir. İş yerinde görüşmelerin telefon yerine kişinin yanına gidilerek yapılmasıdır. Özellikle çay ve kahve molası yerine yürüyüş molası verilmeli. Sandalyede otururken kas kuvvetlendirme veya germe egzersizleri yapılmalı, bilgisayar önünde otururken omuzlar öne ve arkaya doğru daireler çizilerek hareket ettirilmeli, öğle yemeğinden önce 10-15 dakikalık tempolu bir yürüyüş yapılmalı ve sohbet ederken oturmak yerine ayakta durulmalıdır.

Evinizde ise, televizyon ve bilgisayar başında oturarak geçirdiğiniz zamanı azaltabilir veya belli zaman dilimlerine bölebilirsiniz. Üstelik evinizde yapacağınız gibi ev dışında da çocuklarınızla hareketli oyunlar oynayabilirsiniz. Haftasonlarınızı ise yürüyüş, bisiklet gibi hareketli egzersizler ile değerlendirmeniz formunuzu korumanıza yardımcı olacaktır.

Genel olarak, daha az oturma süreleri, daha fazla hareket ve yeterli egzersiz ile kendinize aktif yaşam fırsatları yaratarak obezite, kalp-şeker hastalıkları ve kanser riskinin azalmasına katkıda bulunmuş, daha sağlıklı bir yaşam için bir adım atmış olursunuz. Sağlıklı ve mutlu yaşamın sırrı harekettir unutmayınız.

Sadece “bedensel” değil, “ruhsal” sağlık ve enerjinizi de arttırmak istiyorsanız, eğer her zamankinden daha keyifli, daha huzurlu “bebek uykuları” uyuyup, her sabaha “Yaşasın hayat!” cümlesiyle başlamakta kararlıysanız, eğer siz de stres, kaygı ve depresyondan uzak bir hayat sürmeye kararlıysanız özellikle 40’lı yaşlardan sonra sadece ne yediğinize değil, ne yaptığınıza da özel bir dikkat göstermenizi tavsiye ederim. Düzenli fiziksel aktivitenin bize iyi yaşlanma yolculuğunda eşlik edebilecek, güvenilir bir yol arkadaşlığı yapabilecek en etkili “YAŞAM TARZI SEÇİMLERİ”nden biri olduğunu ve en az beslenme kadar mühim bir ayrıntı haline geldiğini gösteren binlerce çalışmaya sahibiz.

‘’Doğru ve uygun egzersiz için fizyoterapistinize danışın. Egzersiz yapın, yaşamınızdaki güzel anılarınız için kalbiniz sağlıkla atsın.”

Nerede Hareket , Orada Bereket …

Haftaya görüşmek üzere.. Güzel hafta sonları…

Uzm.Fzt.Gülay Akınsel