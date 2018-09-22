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"Hareketsizlik beyne cazip geliyor"

Bilim insanları, hareketsizlikten kaçınmaya çalışırken fazladan efor sarf eden beynin, bu nedenle "rehavetin cazibesini" tercih ettiğini kaydetti.

22 Eylül 2018 Cumartesi 10:07
"Hareketsizlik beyne cazip geliyor"

British Columbia Üniversitesinden Matthieu Boisgontier ve meslektaşlarının "egzersiz açmazı" olarak adlandırdıkları durumu açıklığa kavuşturmak için yaptığı araştırma, beynin hareketsizlikten kaçınmaya çalışırken fazladan efor sarf ettiğini gösterdi. 

Ayrıntıları "Neuropsychologia" dergisinde yayımlanan araştırmada, bu noktada "beynin hareket etmektense koltukta uzanmayı tercih ettiği izlenimi uyandırdığı" belirtildi.

Araştırma çerçevesinde bilgisayar karşısına oturtulan bir grup genç yetişkine simgesel ekran karakterinin kumandası verildi. Deneklere daha sonra aniden belirip kaybolan, fiziksel aktiviteyi ya da hareketsizliği betimleyen küçük imgeler gösterildi.

Hızla fiziksel aktivite imgesine doğru harekete geçmesi gereken deneklerin genellikle başarılı olduğu ancak bu sırada elektriksel yöntemle takip edilen beyin dalgaları aktivitesinin beynin hareketsizlik imgesinden uzak durmak için daha fazla çalışması gerektiğini ortaya koyduğu tespit edildi.  

Boisgontier, bulguların, spor salonuna gitmenin neden bir mücadeleye dönüştüğünü doğruladığını belirterek, "Sonuçlar, hareketsizliğin beynimize yaratılıştan cazip geldiğini fikrini veriyor." ifadesini kullandı. 

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Son Güncelleme: 22.09.2018 10:09
Anahtar Kelimeler:
HaberSağlıkBeyinHareketsizlikBilim Insanları
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