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Harvard açıkladı: Vitaminlerin etkisi yok

Harvard Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre multivitaminlerin sağlığımıza faydasının sadece zihnimizdeki bir durum olduğu ortaya çıktı. Düzenli olarak vitamin kullanan ve kullanmayan kişileri göz önüne alan araştırmada, iki grup arasında hiçbir fark bulunmadığı açıklandı.

11 Kasım 2020 Çarşamba 11:20
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Harvard açıkladı: Vitaminlerin etkisi yok

Sağlıklı bir yaşam için sık sık kullanılan multivitaminlerle ilgili yeni bir araştırma açıklandı.

 

Boston'daki Harvard Tıp Okulu'ndan Manish Paranjpe tarafından yapılan araştırmada, multivitaminlerin faydalarının bir akıl oyunu olduğu dile getirildi.

Araştırmaya göre, düzenli olarak multivitamin alan yetişkinlerin almayanlara göre yüzde 30 daha iyi hissetiklerini söylediklerini fakat bakıldığında aralarında zihinsel ve fiziksel hiçbir farkın olmadığı ortaya çıktı.

‘KULLANANLA KULLANMAYAN ARASINDA FARK YOK’

Araştırmanın başında olan Harvard Tıp Okulu'ndan Manish Paranjpe, “Multivitamin kullananlar ve kullanmayanlar arasında klinik olarak ölçülebilir sağlık sonuçlarının hiçbirinde farklılık yok fakat kullananlar kullanmayanlara göre yüzde 30 daha iyi hissettiklerini bildiriyorlar” şeklinde konuştu.

ABD vatandaşlarının yüzde 30’unun her gün multivitamin aldığını belirten Paranjpe, daha önce de kalp hastalığından kansere kadar çeşitli sağlık sorunları için multivitaminlerin herhangi bir katkısı olduğunu destekleyecek çok az argüman olduğunun altını çizdi.

NTV

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