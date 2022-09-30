Hastalıkları söküp atıyor!

Kefir ekşi maya tahıllarıyla yapılan bir içecektir. Tatlı ve kekremsi bir tadı olan kefir, etkili probiyotikler denilince ilk akla gelen besindir. Ancak kefirin diğer faydaları bilinmemektedir. Bu mucizevi gıda birçok hastalık için çözüm kaynağıdır. Özellikle sindirim ve bağırsak sağlığı için büyük etkileri bulunan kefir, ülser ve ishal için önemli bir yere sahiptir. Kefir cilt ve saç sağlığını da güzelleştirir.

KEFİRİN FAYDALARI:

GÜÇLÜ PROBİYOTİKTİR

Bazı mikroorganizmalar besin olarak alındığında sağlığa yararlı etkileri olabilir. Probiyotikler olarak bilinen bu mikroorganizmalar sağlığı, sindirim, kilo kontrolü, zihinsel sağlık gibi çeşitli şekillerde etkileyebilir. Yoğurt, Batı diyetinde en iyi bilinen probiyotik gıda , ancak kefir aslında daha güçlü bir kaynaktır. Kefir taneleri bakteri ve maya içerir, bu da onu en zengin çeşitli probiyotik kaynağı haline getirir.

KOLESTEROLÜ DÜŞÜRÜR

Araştırmalara göre 8 hafta boyunca düzenli olarak günde 2 bardak kefir içenlerde kötü kolesterol seviyesi azalıyor. Probiyotiklerin vücuda giren kötü kolesterolün etkisini azalttığı düşünülüyor.

ANTİBAKTERİYALDİR

Kefirdeki bazı probiyotiklerin, enfeksiyonlara karşı koruması düşünülmektedir. Buna, kefir için eşsiz probiyotik Lactobacillus(bakteri çeşidi) kefiri de dahildir. Araştırmalar, bu probiyotik, Salmonella, Helicobacter Pylori ve Koli Basili de dahil olmak üzere çeşitli zararlı bakterilerin gelişimini inhibe edebildiğini gösteriyor. Kefirde bulunan karbonhidrat türü Kefiran’in de antibakteriyel özellikleri vardır.

HÜCRELERİ YENİLER

E vitamini ve selenyumdan zengin olan kefir güçlü bir antioksidan. Bu özellikleriyle kefir, hücre yıkımına sebep olan toksin maddelerin oluşumunu ve çoğalmasını engelleyerek hücre yenilenmesine katkı sağlar.

OSTEOPOROZ RİSKİNİ AZALTIR

Osteoporoz (metabolik kemik hastalığı), kemik dokusunun bozulması ile karakterizedir ve batı ülkelerinde büyük bir sorundur. Özellikle de yaşlı kadınları bu hastalık yaygındır ve dramatik olarak kırılma riskini arttırır. Kefirin faydaları arasında yer alan önemli bir durum olup, kalsiyum alımının yeterli olmasını sağlamak, kemik sağlığını iyileştirmenin ve osteoporozun ilerlemesini yavaşlatmanın en etkili yollarından biridir.

KANSERİ ÖNLEYEBİLİR

Bir çalışma, kefir ekstraktının insan meme kanseri hücrelerinin sayısını% 56 azalttığını, yalnızca yoğurt özünün ise % 14’ünü azalttığını ortaya koydu.

ÜLSERİ ENGELLER

Mide ülserine neden olan ‘helicobakter pilori’ isimli bakterinin öldürülmesine yardımcı olur. Mide ülserinin oluşmasının engellenmesinde ve tedavisinde destekleyici role sahiptir.

SİNDİRİM SİSTEMİ İÇİN ETKİLİDİR

Kefir gibi probiyotikler bağırsaktaki dost bakterilerin dengelenmesine yardımcı olabilir. Bu nedenle birçok ishal şekli için oldukça etkilidirler. Probiyotiklerin ve probiyotik gıdaların her türlü sindirim problemlerine yardımcı olabileceğine dair çok sayıda kanıt vardır. Buna, irritabl bağırsak sendromu (IBS), Helikobakter Pilori enfeksiyonunun yol açtığı ülserler ve çeşitli diğerleri de dahildir. Bu nedenle, sindirime ilişkin problemleriniz varsa kefir yararlı olabilir.

RAHAT BİR UYKU SAĞLAR

Triptofan aminoasidi ve B vitamini içeriğiyle sinirleri yatıştırıcı ve depresyonu azaltıcı etkisi olan kefir, gevşeme ve uyku verici özelliğiyle de gece rahat uyumaya yardımcı olur.