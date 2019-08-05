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Hava bugün nasıl olacak?

05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:38
Hava bugün nasıl olacak?

Bölgemizin alçak basınç sistemi ile sıcak hava kütlesinin etkisi altında kalması beklenmektedir. Hava açık ve az bulutlu öğleden sonra parçalı bulutlu geçecek.

HAVA SICAKLIĞI

Mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenmektedir. En yüksek hava sıcaklığı iç kesimlerde 36-39 sahillerde ise 32 -35 derece dolaylarında seyretmesi bekleniyor

RÜZGAR

Kuzey ve batı yönlerden orta kuvvette esmesi beklenmektedir.

DENİZLERDE HAVA

Bölge genelinde fırtına beklenmiyor.

ORMAN YANGIN OLASILIĞI "ÇOK YÜKSEK".

ULTRAVİYOLE RADYASYONU "ÇOK YÜKSEK".

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Anahtar Kelimeler:
HavaHava Durumu
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