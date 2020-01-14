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''Hava kirliliği 10 yılda 160 bin kişinin ölmesine neden olacak''

İngiltere'de bir kalp vakfının yaptığı araştırmada, hava kirliliğinin hayati boyutuna dikkat çekilerek, ''10 yılda 160 bin kişi hava kirliliğine bağlı sebeplerden hayatını kaybedecek'' açıklamasında bulunuldu. Dünya genelinde ülke bazında ne kirli hava Bangladeş'te.

14 Ocak 2020 Salı 16:26
''Hava kirliliği 10 yılda 160 bin kişinin ölmesine neden olacak''

İngiltere'de yapılan yeni bir araştırma ülkedeki hava kirliliğinin boyutlarını gözler önüne koydu.

İngiliz Kalp Vakfı ülkedeki hava kirliliği seviyelerinin kalp sağlığını ciddi şekilde etkileyecek düzeyde olduğuna dikkat çekti. Vakıf Direktörü Jacob West, her gün milyonlarca kişinin ülke genelinde zehirli partiküller soluduğunu ve bu partiküllerin kana karışarak iç organlarına nüfuz ettiğini söyledi. Bu durumun ise kalp krizi ve diğer kalp rahatsızlıklarına neden olduğunu ifade etti.

West, hava kirliliğinin önüne geçebilmek için sağlıklı hava kalitesini sağlayacak düzenlemelerin yasayla hayata geçirilmesi gerekliliğini vurguladı.

HAVA KİRLİLİĞİNDE LİDER BANGLADEŞ

Dünya genelinde hava kalitesi en kötü durumda olan şehirler arasında Hindistan'ın başkenti Delhi yer alıyor. Delhi'yi Bangladeş'in başkenti Dakka, Afganistan'in başkenti Kabil ve Bahreyn'in başkenti Manama takip ediyor.

Ülke bazında bakıldığında ise dünyanın havası en kirli ülkesi Bangladeş. Bangladeş'i Pakistan ve Hindistan takip ediyor.

Anahtar Kelimeler:
Hava Kirliliği
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