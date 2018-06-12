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Havalandırmalara dikkat: Bu hastalığa neden oluyor!

İş yerleri ve alışveriş merkezleri gibi kapalı ortamlarda her an havalandırma cihazları çalışmaya başladı. Uzm. Dr. Okan Derin, klimaların yol açabileceği hastalıklardan korunmak için önemli uyarılarda bulundu.

12 Haziran 2018 Salı 13:33
Havalandırmalara dikkat: Bu hastalığa neden oluyor!

İş yerleri ve alışveriş merkezleri gibi kapalı ortamlarda her an havalandırma cihazları çalışmaya başladı. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Enfeksiyon ve Mikrobiyoloji uzmanlarından Uzm. Dr. Okan Derin, klimaların yol açabileceği hastalıklardan korunmak için önemli uyarılarda bulundu. 

Klimalarla havalandırılan binaların açık havayla teması olan binalara göre, kişilerde 6-7 kat daha fazla 'Hasta Bina Sendromuna' yol açtığını söyleyen Uzm. Dr. Derin, “Gereğinden fazla sıcak/soğuk ayarda kullanılan cihazlar, solunum yollarında kuruluk yaratıyor. Bakımı uygun yapılmayan havalandırma cihazları koruma faktörlerini yok ederek vücudu mikroplara açık hale getiriyor. Ayrıca alerjik hastalıklara yol açabilecek parçacıkları de yayabiliyor. Bu durumda binalardaki sorumlu yöneticiler, iç ortam hava kalitesini (IAQ) ölçen sistemlerden faydalanarak çalışanların zarar görmesini engelleyebilir” diye konuştu. 

"Sars hastalığına da neden olabiliyor"  

Uzm. Dr. Derin, klimalara bağlı olarak 'Lejyoner Hastalığı' yani ağır zatürre tablolarının da görülebileceğine dikkat çekerek, "Günümüzde de artan klima kullanımı ile özellikle otellerde ve ortak klima kullanılan alanlarda iyi bakımı yapılmamış klimalardan bu hastalık bulaşabiliyor. Bir virüsün sebep olduğu SARS (Ciddi Akut Solunum Yetmezliği Sendromu) ise yine uygunsuz havalandırma koşullarında bulaşabilir” uyarısında bulundu. 

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Sağlıklı bina sağlıklı insan demek

İnsanların zamanlarının büyük bir bölümünü iç ortamlarda geçirdiğini dile getiren Derin, şunları söyledi: 

“İç ortamlardaki havanın kalitesini sıcaklık, nem, hava değişimi, biyolojik kirlenme ve parçacık kirlenmesi belirler ve bu kalitenin ayarlanması gerekiyor. Kullandığımız cihazların da uygun şekilde bakımı yapılır ve uygun ayarlarda kullanılırsa bir sağlık sorununa yaşamayız. Sağlıklı binalar sağlıklı insan demektir. Bu konuda mimarlara da çok görev düşüyor." 

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