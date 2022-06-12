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Havaların ısınmasıyla kabus geri döndü

Artan kene popülasyonu nedeniyle Trakya'da kırmızı alarm verilirken, kene ısırmalarına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarıları yapıldı.

12 Haziran 2022 Pazar 11:33
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Havaların ısınmasıyla kabus geri döndü
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Kırım Kongo Kanamalı Ateşi virüsü taşıyan keneleri geçtiğimiz yıllarda dönem dönem artmalarıyla sıkıntılı günlere neden olmuştu.

Bu yıl da havaların ısınması ve yağışlara bağlı olarak artan keneler, ısırıklarıyla vatandaşları canından ediyor.

Kene ısırmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı günden güne artarken, keneye karşı dikkat edilmesi gereken tedbirler bir kez daha gündeme getirildi.

Kenenin ağzındaki viral enfeksiyon

Trakya Bölgesi’nde de kene popülasyonunun arttığına dikkati çeken Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, kenenin ağzında viral enfeksiyon virüs bulunduğunu söyledi.

En yakın sağlık kuruluşuna gidilmeli

İHA'ya konuşan ve kene ısırdıktan sonra kontrolsüzce kopartılırsa kenenin ağzındaki virüsün vatandaşa enjekte olduğunu anlatan Çakır, kenenin kopartılmadan en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerektiğini belirtti.

Üst baş kontrolleri yapılmalı

Piknik için hayvanların otlatıldığı otlaki alanların tercih edilmemesi çağrısında bulunan Çakır, bu dönemde piknik alanlarına giden vatandaşların mutlaka kendi önlemlerini almaları gerektiğini ifade ederek, piknik sonrası eve geldiklerinde üst baş kontrolü gerçekleştirmeleri gerektiğini söyledi.

Kene kontrolsüzce koparılırsa riskli

Kontrol ettiklerinde kene varsa kesinlikle müdahale etmemeleri gerektiğinin altını çizen Çakır, kenenin kontrolsüzce kopartıldığı takdirde vatandaşı ısırdığı yerden ağzındaki virüsü vatandaşa enjekte ettiğine bir kez daha dikkat çekti.

Anahtar Kelimeler:
KeneSağlıkKırım Kongo
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