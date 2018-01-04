Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115491
ALTIN
158.874
DOLAR
3.7488
STERLİN
5.0786
EURO
4.5233
Cep telefonu ile uyumanın korkunç zararları!
Cep telefonu ile uyumanın korkunç...
Spora başlayacaklar buna dikkat!
Spora başlayacaklar buna dikkat!
Altı aylık hamile olduğuna inandıramıyor
Altı aylık hamile olduğuna inandıramıyor
Günde 1 bardak kahve içen erkeklerde...
Günde 1 bardak kahve içen...
Sağlığın küçük mücevheri...
Sağlığın küçük mücevheri...
banner34

Havlunuzdaki bakterilerle tanışın…

banner35

Kirli havlular çok çeşitli mikropları barındırabilir hatta bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına bile sebep olabilirler. Uzmanlara göre, havluları yüzde 100 mikropsuz tutmak mümkün değildir ancak..

04 Ocak 2018 Perşembe 17:38
Havlunuzdaki bakterilerle tanışın…
banner10

Havlular inanılmaz bakteri yuvalarıdır çünkü havlunuzu her kullandığınızda doğal cilt bakterilerinizi ve taşıdığınız diğer mikropları havluya aktarırsınız. Yani o mikropların asıl sahipleri aslında sizlersinizdir. Neyse ki vücudumuz da çevremizdeki bu mikroplarla birlikte yaşamak için gelişmiştir.

Kirli havlular çok çeşitli mikropları barındırabilir hatta bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına bile sebep olabilirler. Uzmanlara göre, havluları yüzde 100 mikropsuz tutmak mümkün değildir ancak onları sık sık yıkayarak mikrop miktarını en aza indirmek mümkündür.

Havlunuzdaki bakterilerle tanışın…

Yine de havlunuzu nemli, sıcak ve karanlık banyolarda asılı bırakmak mikrobun çoğalması için ona harika bir ortam sunar. Üstelik ellerinizle bu havluya ne kadar sık dokunduğunuzu düşünürsek üzerindeki bakteri sayısı hakkında da o kadar fikir sahibi oluruz. Araştırmalar da bunu destekler niteliktedir. Arizona Üniversitesi'nden bir mikrobiyolog olan Charles Gerba, banyo havlularının yaklaşık yüzde 90'ının koliform bakteri ile kontamine olduğunu ve yaklaşık yüzde 14'ünün E. coli bakterisini taşıdığını söylemektedir. Üstelik bu bakteriler sadece banyo değil mutfak havlularında da görülmüştür.

Bunun nedeni ise birçok kişinin ellerini tamamen yıkamadan çabukça havluya kurulayıp çıkmasıdır. Dolayısıyla yaklaşık iki gün sonra bile böyle bir havluyla yüzünüzü kuruladığınızda temizlenmek yerine yüzünüze bile E. coli bulaştırmış olursunuz.

Kirli havlular çok çeşitli mikropları barındırabilir hatta bulaşıcı bir hastalığın yayılmasına bile sebep olabilirler. Uzmanlara göre, havluları yüzde 100 mikropsuz tutmak mümkün değildir ancak onları sık sık yıkayarak mikrop miktarını en aza indirmek mümkündür.

Ev dışındaki havlular da büyük risk!

Evin dışında, mesela spor salonlarında kullanılan havlular daha büyük enfeksiyonların taşınması için de büyük risk oluştururlar. Los Angeles'taki kolej futbolcuları arasında 2003'te başlayan MRSA salgını sonrasında yapılan bir araştırmada, sahadaki havluları paylaşmanın enfeksiyonun bulaşmasını kolaylaştırdığı keşfedilmiştir.

Özellikle kuru bir cilde sahip olmak havlularda bulunan mikropların sisteminize girmesini kolaylaştırır. Ancak yine de bir havludan büyük bir hastalık kapma riskiniz oldukça düşüktür.

Peki ne yapmamız gerekiyor?

Havlulardaki bakterilerden kendinizi korumanın en iyi yolu havluları sık sık yıkamaktır. Özellikle evinizde küçük bir çocuğunuz varsa havlularınızı iki günde bir yıkamalısınız. Yıkarken basit deterjanların yanında oksijenli ağartıcı içeren ürünler de kullanabilirsiniz. Yıkadıktan sonra dikkat etmeniz gereken en önemli noktalardan bir diğeri ise havlunuzu iyice kurutmaktır. İyi kurumamış bir havlu bakteri üretmeye devam eder. Ancak iyi yıkanmış ve kurutulmuş bir havlunun üzerinde bakterinin yaşama olanağı neredeyse kalmamıştır.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hamileler röntgen ve MR çektirebilir mi?
Hamileler röntgen ve MR çektirebilir mi?
Günde 1 bardak kahve içen erkeklerde...
Günde 1 bardak kahve içen erkeklerde...
Sağlığın küçük mücevheri...
Sağlığın küçük mücevheri...

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim