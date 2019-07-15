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Havuz ve deniz kulak enfeksiyonu riskini artırıyor

Sıcak yaz günlerinde serinlemek için deniz ve havuzu tercih edenleri kulak enfeksiyonları açısından uyaran KBB Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, özellikle kulak zarında delik bulunanların daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:35
Havuz ve deniz kulak enfeksiyonu riskini artırıyor

Kulak bölgesi için suyun ekstra bir zararı olmadığını belirten KBB Uzmanı Doç. Dr. Ozan Seymen Sezen, “Ancak kulağa kaçan su, kulak bölgesinin iç kısmına temas ederse kulak yapısındaki özellikleri değiştirebilir, iç kısımlarda bulunan mikropların yapısını değiştirerek dış kulak iltihabına yol açabilir” uyarısında bulundu.

Kulaklarında herhangi bir rahatsızlığı olmayanlarda, kulağa su kaçmasının bir sağlık sorunu oluşturmayacağını aktaran Doktor Ozan Seymen Sezen, “Daha önceden kulak zarında delik olduğu tespit edilen bireyler daha dikkatli olmalıdır. Kulak zarı delik olanların denize ya da havuza girdiklerinde kulaklarına su kaçırmamaları gerekir çünkü kulağa su kaçması enfeksiyon meydana getirir ve kulak akıntılarına neden olabilir. Eğer denize ya da havuza girmeyi düşünüyorsanız ve kulak bölgenizde herhangi bir ağrı oluştuysa çok daha dikkatli olmalı ve kulağınıza su kaçırmamalısınız. Havuza ya da denize girmeden önce kulak bölgenizde bir ağrı hissediyorsanız, KBB uzmanı ile görüşmeli ve doktorunuzun tavsiyesine uymalısınız” diye konuştu.

KULAK SAĞLIĞI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Havuza ve denize girenlere kulak sağlıklarını korumak için tavsiyelerde bulunan Doç. Sezen, ”Yaz aylarında çok sık duş alıyor, serinlemek için denizi ya da havuzu tercih ediyorsanız, su temasınızdan sonra kulak bölgenizi kurulamanız olası sağlık sorunlarının önüne geçmek için faydalı olacaktır. Serinleme sonrasında kulağımızı kurularken pamuklu çöplerden sakınmalıyız. Yapılacak kurutma, dış kulak iltihaplarından korunmak için fayda sağlayacaktır.  Kulak, burun ve boğaz sağlığı için denize ya da havuza girilen yerlerdeki hijyene de çok dikkat edilmelidir. Temizlik açısından denizler daha güvenilir olabilir ancak temiz olduğundan emin olduğunuz bir havuzu da tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda serinlemek için denizi tercih eden bireyler de temiz olmayan suları tercih etmemelidir” şeklinde konuştu. 

SU DİBİNE DALMAK KULAĞA ZARAR VEREBİLİR 

Denizlerde ya da havuzlarda görülebilecek bir diğer sağlık sorununun ise su dibine dalmakla ortaya çıkabilecek basınç değişimleri olduğuna dikkat çeken KBB Uzmanı, “Su dibine dalındığında, kulak bölgemizde yüksek bir basınç etkisi ile ağrı görülebilir. Su dibine dalma sonrasında kulak bölgesindeki basınç etkisiyle birlikte genzimizden gelen enfeksiyonlar, kulağımıza yansır ve orta kulak enfeksiyonuna neden olabilir. Basınç değişiklikleri çok ileri aşamalarda ise kulak zarı deliklerine yol açabilir. Bu nedenle havuz ve denizlerde çok derinlere dalmamak sağlığımız için daha faydalı olacaktır” dedi. 

“MİKROBİK MADDELER BURUN İÇİN RİSK OLUŞTURABİLİR”

Havuzlarda yüksek oranda klor gibi kimyasal ve mikrobik maddeler bulunabileceğini vurgulayan Seymen, “Havuzlarda bulunan kimyasal ve mikrobik maddeler burnumuz için sağlık riski oluşturabilir. Havuzlarda bulunan sağlığı tehdit eden maddeler, burun tıkanıklığına ve akıntılarına neden olabilir. Bu nedenle serinlemek için havuzları tercih edenler daha dikkatli olmalıdır. Deniz suyunun ise burnumuz için bir zararı olmadığı gibi faydası da vardır. Tuzlu su, burnumuzun kanallarını açar ve burun içerisindeki salgıyı dışarı atarak daha rahat hissetmemize imkân verir” dedi.

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