Hayat kurtaran, ömrü uzatan 7 sebze

Pazı, karalahana, lahana ve diğer yapraklı sebzeler yiyebileceğiniz en besleyici besinlerdir. Bu sebzeler A,B,K ve diğer vitaminler, esansiyel minerallerden kalsiyum, demir, potasyum, magnezyum ve hücre tahribatını engelleyen antioksidan açısından zengindirler.

Yeşil yapraklı bitkiler ayrıca vücut tarafından nitritoksite çevrilen doğal nitrat kaynağıdır. Nitrit oksit insan metabolizması için vazgeçilmezdir. Gaz kan basıncını düşüren nitrit oksit, kan akışını destekler.

Yeşil yapraklı bitkiler mental berraklığı arttırmakta, depresyonu önlemekte ve Alzheimer gibi hastalıkların riskini azaltmaktadır. Öte yandan yeşil yapraklı bitkiler sindirimi hızlandırmakta ve kişiyi tok tutmaktadır.

Kansere karşı pazı

Kansere sebep olan toksinlerden diğer hücreleri korur, inflamasyonu azaltır, kalphastalığı, diyabet ve diğerkronikhastalıkların riskini azaltır.



Gençleştirici besin sarımsak

Diyetisyen Emre Uzun ‘’sarımsak içerdiği antioksidanlar ile sigaranın, kirlenmiş havanın ve çeşitli kimyasalların vücuda verdiği zararlı etkilerin giderilmesi ve vücuttan biriken toksinlerin atılmasına yardımcıdır’’, diyor. Ayrıca kan yağlarını azaltan, kan pıhtılaşmasını önleyen, tansiyon düşüren, kan damarlarını koruyan antioksidandır. Son yapılan çalışmalarda sarımsağın genlerimizi etkilediği bulunmuştur. Bu özelliği ile epigenetik bir besin olan sarımsak DNA diziliminde hücre yıkımını önleyerek yaşlanmayı geciktirmektedir.

Emre Uzun brokolinin yüksek düzeyde başta A ve C vitamini olmak üzere yüksek düzeylerde vitamin, lif, potasyum ve kalsiyum içerir diyabetin verdiği zararı azaltmada oldukça etkilidir

Kolestrole kara lahana takviyesi

Diyetisyen Emre Uzun, kara lahananın kolesterolün düşmesine ve kanserden bile korumaya yardımcı olduğunu vurguluyor. Kara lahana ayrıca vücudun toksinlerden korunma sağlar. Yenmeden önce haşlanması ve sarımsak, limon suyu ile tüketilmesi uygundur.

Kan hücrelerini arttırmak için çin lahanası

Beyaz kan hücrelerinin aktivitesini arttırarak vücut bağışıklık sistemini güçlendirmeye, toksin atımına yardımcı A vitamini açısından da zengindir. Susam yağı, tavuk eti ve sebze ile karışık tüketilebilir.

Sebzelerin kralı lahana





Kansere karşı savaşan bileşikleri içeren, kalp rahatsızlıkları riskini azaltır, kan şekerini düşürür.

2 ayda tere ile kanser riskini yüzde 10 azaltın!

Tere kürüyle mucizenin kapılarını aralayabileceğinizi belirten Diyetisyen Emre Uzun; bu sebzenin günlük K vitamini gereksinimini karşıladığını söylüyor. K vitamini kanın pıhtılaşmasında, arter çevresinde plak oluşumunu engellemede, artirit ile ilgili kronik hastalıkları önlemede görevlidir. Diyetisyen Emre Uzun’a göre her gün tere tüketilirse iki ay boyunca, kişi DNA tahribatını engelleyebilir, kanser riskini ve trigliserid seviyesini yüzde 10’a kadar düşürebileceğini savunuyor.