Hayati öneme sahip organınızı kaybetmek istemiyorsanız çok dikkatli olur!

Böbrekler, vücutta biriken toksinlerin atılmasına yardımcı olur. Kanı temizler, fazla suyu ve atıkları 24 saat boyunca vücuttan temizlemek için çalışır. Böbreklerin birden fazla görevi bulunur. Böbrekler iyi çalışmamaya başladığında vücutta da sıkıntılar oluşmaya başlar. Böbreklerinizin iyi çalışmadığını gösteren belirtiler genelde gözden kaçabilir. Böbrek yetmezliği belirtileri genellikle diğer hastalıklarla karıştırılabilir.

BÖBREK YETMEZLİĞİ ÖLÜME NEDEN OLABİLİR

Düzgün çalıştığı sürece herhangi bir komplikasyon olmadan sadece bir böbrekle yaşamak mümkündür. Böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonunun bozulduğu anlamına gelir. Farklı nedenleri vardır, özellikle kandaki üre ve kreatinin artışına yol açar. Böbrek yetmezliği organizmada zehirlenmelere yol açar ve tedavi edilmezse hastanın ölümüne yol açabilir.

BÖBREK YETMEZLİĞİ BELİRTİLERİ

Böbreklerin kapasitesi yüzde 50 azaldığında kan belirtileri ve yüzde 75 azaldığında klinik belirtiler ortaya çıkar. Bu nedenle, düzenli tıbbi takip yoksa böbrek yetmezliği tanısı geç konur.

Şişmiş göz kapakları

Yüksek tansiyon

Geçmeyen yorgunluk

İdrar sorunları

Kilo kaybı ve iştahsızlık

Mide bulantısı ve kusma

Kalıcı kaşıntı ve ciltte kuruluk

Konsantrasyon bozukluğu

Vücudun fazla su tutmasına bağlı olarak ayaklarda şişkinlik

İdrar miktarında değişiklik ve geceleri sık idrara çıkma

Erkeklerde ereksiyon sorunları