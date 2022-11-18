Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
8 yaşındaki çocuğa cinsel saldırı!
İlkokulun dış avlusunda öğretmene taciz!
Öğretmene taciz!
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Başkasının ehliyetini polise verdi...
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını kırdı!
Seyir halindeki aracı durdurup camlarını...
İlkokul avlusunda taciz!
İlkokul avlusunda taciz!
banner107

Hedeflerinde gençler ve çocuklar var!

Kullanımı 12-18 yaşa kadar düşen elektronik sigara zararsız ve masum gibi biliniyor olsa da başta kanser olmak üzere birçok sağlık sorununa yol açıyor. Yasaklara rağmen internette tek kullanımlık olarak satılan elektronik sigaralara karşı uzmanlar uyarılarda bulunuyor. Kardiyoloji Uzmanı Muhammed Keskin, ''Bu bizi çok korkutuyor. Oksijen değerleri düşüyor. Kişiler solunum cihazına bağlanmadan kendi solunum fonksiyonlarını yerine getirememeye başlıyor'' ifadelerini kullandı.

18 Kasım 2022 Cuma 11:59
218 Okunma
Hedeflerinde gençler ve çocuklar var!



İnternette tek kullanımlık elektronik sigara satışları yaygınlaştı. Göz alıcı renklerle ve meyve aromalarıyla satılan sigaralar en çok çocukları ve gençleri zehirliyor. Nikotin tozuyla üretilmiş ve aromayla tatlandırılmış bu ürünlerin sigara kadar zararlı olduğu belirtiliyor.

Haber Global'e konuşan Kardiyoloji Uzmanı Muhammed Keskin, ''İçinde tütün olmayabilir ama içinde ağır metal var. Sonuçta bunlar da yakılarak, bir duman çıkararak bir etkiyi bırakıyor. Nikotin bunlarda da var ve çok zararlı. Tüketildikçe oksidasyona neden oluyor. Oksidasyon demek kanser demek, damar tıkanıklığı demek, karaciğer yağlanması demek, şeker hastalığı demek. Her şeyin başı bu oksidasyon. Felç riskini 3'te 1 oranında artırıyor'' ifadelerini kullandı.

''SOLUNUM CİHAZINA BAĞLANIYORLAR''

Keskin ayrıca elektronik sigara kullanımıyla birlikte ortaya çıkan bir hastalıktan da bahsederek, ''Bu bizi çok korkutuyor. Oksijen değerleri düşüyor. İlerleyen bir nefes darlığı görülüyor ve kişiler solunum cihazına bağlanmadan kendi solunum fonksiyonlarını yerine getirememeye başlıyorlar'' dedi.

''KULLANAN ARKADAŞLARIMIZ VAR''

Mikrofon uzatılan gençler ise, elektronik sigaranın tadına baktıklarını söyleyerek, aromasından dolayı beğendiklerini dile getirdiler ancak sigara kadar zararlı olduğunu öğrenince kullanmayı bıraktıklarını, arkadaş çevresinde ise kullanıldığının altını çizdiler.

Anahtar Kelimeler:
Elektronik Sigara
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Reçetelerle ilgili denetim en son 2016 yılında yapıldı"
"Reçetelerle ilgili denetim en son 2016 yılında yapıldı"
Avrupa'da kanser salgını riski...
Avrupa'da kanser salgını riski...
Sakın çöpe atmayın: faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!
Sakın çöpe atmayın: faydalarını duyunca çok şaşıracaksınız!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim