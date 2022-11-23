Hem 20 yaş gençleştiriyor hem de kalbi koruyor!

Sağlıklı beslenmek için, hangi besinlerin sağlıklı hangilerinin de sağlıksız olduğunu analiz etmek gerekiyor. Bazı besinler vücudumuz için dost olurken, bazıları ise sağlığımızı olumsuz etkiliyor.

Egzersiz yapmayı da sağlıklı beslenmenin yanına koyarsanız, her geçen gün daha dinç olabilirsiniz. Bu sağlıklı besinlere bir örnek vermek gerekirse, yeşil zeytini ilk sıralara koyabiliriz.

Yeşil zeytin lezzeti ve faydaları ile öne çıkıyor. Herkesin severek tükettiği ve masalardan eksik etmediği yeşil zeytin sayesinde, 20 yaş daha genç gözükebilirsiniz.

Cilde iyi gelen yeşil zeytinin faydası tabii ki bu kadarla sınırlı kalmıyor. Birbirinden farklı faydaları olan yeşil zeytini artık daha sık tüketmeniz gerekiyor.

Bazı besinler bazı kişilere iyi gelmeyebilir. Alerjik reaksiyonlar nedeniyle, problemler oluşabilir.

Bu detaylara dikkat ederek, yeşil zeytini güvenle ve severek tüketebilirsiniz.Özellikle aşağıda yer alan 5 önemli faydası, tüketim konusunda daha cazip olacaktır.

Yeşil zeytinin 5 faydası

Cilt hastalıklarını önleyen yeşil zeytin, karaciğerin yağlanmasına da engel oluyor. Yeşil zeytin karaciğerin yağlanmasını önleyerek akne ve sivilce oluşumunun önüne geçiyor.

Ayrıca yeşil zeytin E vitamini sayesinde, saçların koparak dökülmesini engelliyor.Yıpranmış saçlardan kurtulmak ve daha bakımlı saçlara sahip olmak da bu sayede mümkün oluyor.

Doymamış yağ asitleri bakımından zengin olan yeşil zeytin, kalbi koruyor ve kalp krizlerinin önüne geçiyor. Olası kalp hastalıklarına engel oluyor.

Kanser ve tümör oluşumunu engelleyen yeşil zeytin, aynı zamanda eklem ve romatizmal ağrılara iyi geliyor.

İçerdiği maddeler sayesinde kan hücrelerini dengeler. Özellikle şeker miktarının yükselmesini engeller. Bu sayede şeker hastalarının bile rahatlıkla tüketebileceği bir besindir.

100 gram yeşil zeytin için;