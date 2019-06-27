Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını kimse bilmiyor
Herkesin sofralarında ama gizli faydalarını...
Google'dan flaş karar: Tablet üretimini kesiyor
Google'dan flaş karar!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Uzun saatler çalışanlar dikkat!
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha! Büyük bir sorunu çözecek
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!...
Dünyanın en büyük uçağı satışa çıkarıldı! İşte fiyatı
Dünyanın en büyük uçağı satışa...

Hem kalorisi düşük hem besin değeri yüksek

Türk ve dünya mutfaklarında besleyici özellikleri nedeniyle oldukça sık tüketilen bezelye aynı zamanda garnitür olarak diğer yemeklerde de kullanılır. Sağlıklı bileşenlerden oluşan bir güç olan bezelyenin faydalarından bazılarını sizler için derledik...

27 Haziran 2019 Perşembe 14:38
Hem kalorisi düşük hem besin değeri yüksek

Bezelye, yeşil tohum kozasının içinde kalan küçük yuvarlak toplardır. Dünya çapında yarı tropikal bölgelerde yaygın olarak yetiştirilmektedir. Bilimsel olarak Pisum sativum olarak adlandırılan bezelye lezzetli tadının dışında, vücuda muazzam faydaları için yetiştirilir. Kalorisi düşüktür; yüz gram bezelye, 81 kalori içerir. Besin içeriği açısından bezelye, A vitamini, C vitamini, demir, potasyum, diyet lifi, magnezyum, folik asit ve küçük sağlıklı yağlar ile doludur.

BEZELYENİN FAYDALARI

Bezelyenin bir dizi etkileyici sağlık yararı vardır. İşte bunlardan bazıları:

Kilo verme

Diyet lifleri oldukça yüksek olan bezelye, mideyi tok tutan değerli besinlerle doludur. Son derece düşük yağ ve kalori seviyesine sahiptirler, bu nedenle bezelyeyi diyetinize rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Lif ayrıca sindirim sisteminize yardımcı olur, metabolizma hızınızı artırır ve kilo vermenizi kolaylaştırır.

Diyabet

Vücuttaki yüksek seviyeli diyet lifi kan şekeri seviyenizin üzerinde daha fazla kontrol anlamına gelir. Lif bir tür karbonhidrattır, ancak vücudunuzdaki glikoz ve insülin seviyelerini düzenler.

Yüksek tansiyonu önleme

Yeşil bezelye içindeki besin maddeleri yüksek tansiyonu önleyebilir. Bezelyede magnezyum, potasyum ve diğer mineraller kalbe iyi gelir. Çalışmalar, bu minerallerin düşük seviyelerine sahip insanların yüksek tansiyona sahip olduklarını göstermektedir. Ayrıca, yeşil bezelye, yüksek tansiyona yol açabilecek hücre hasarını önleyebilen antioksidanlara sahiptir.

Bağışıklığı artırır

Bezelyede bulunan yüksek miktardaki antioksidanlar, vücutta ciddi hastalıklara neden olabilecek çeşitli reaksiyonları önler. Vücudunuzun bağışıklık sistemini güçlendiren demir, kalsiyum, çinko, bakır, manganez gibi birçok mineral açısından zengindir.

Daha iyi sindirim

Yeşil bezelye yemek, sindirimi artırabilir çünkü büyük miktarda lif içerirler. Çoğu insan diyetlerinde yeterince lif almaz ve bu onların sindirim sistemi üzerinde olumsuz bir etkiye sahiptir. Lif, bağırsaklar için gereklidir ve onları sağlıklı tutar. Bağırsaktaki iyi bakteriler, lifleri bir besin kaynağı olarak kullanır. Bezelye, yiyecekleri vücuttan uzaklaştırmak için vücutta hacim arttırıcı bir madde olarak hareket edebilen çözünmez liflere sahiptir, böylece daha kolay sindirilir.

Yaşlanma karşıtı

Bezelye cildin yaşlanmasına karşı faydalıdır. İçindeki flavonoidler, kateşin, epikateşin, karotenoid, alfa karoten gibi antioksidanlar, cildinizin yaşlanma sürecini önlemede yardımcı olur ve cilde doğal bir parlaklık sağlar.

Kırışıklıklar ve Osteoporoz

Bezelyenin anti-enflamatuar özellikleri, antioksidanların etkisi ile birleştiğinde, kırışıklıkların ve osteoporozun önlenmesine yardımcı olur.

Kalp hastalığı

Önemli miktarda potasyum ve C vitamini içeren bezelye, kalbin çeşitli şekillerde korunmasına yardımcı olabilir. Potasyum kan basıncını düşürmeye ve kardiyovasküler sistem üzerindeki baskıyı en aza indirmeye yardımcı olurken, C vitamini kan damarları ve arterleri üzerindeki onarımı indükleyerek koroner kalp hastalıklarının riskini azaltabilir.

Alzheimer ve artrit tedavisi

Bezelyelerde bulunan K vitamini, Alzheimer ve artrit gibi ciddi hastalıkların önlenmesinde size yardımcı olur. Alzheimer hastalarında düzenli olarak bezelye tüketimi beyindeki nöronal hasarı sınırlar. Bahçe bezelyesi en iyi K vitamini kaynağı olarak kabul edilir.

Bebek bekleyen anneler için faydalıdır

Taze bezelye kabukları mükemmel bir folik asit kaynağı olarak kabul edilir. Folatlar, hücre içinde DNA sentezi için gerekli olan B-kompleksi vitaminleridir. Araştırmalar, anne adaylarının folat bakımından zengin gıdalar tükettiğinde yeni doğan bebeklerde nöral tüp defektlerinin önlenmesine yardımcı olacağını düşündürmektedir. Bu nedenle, bezelye hamileler ve yeni doğan bebeklerin sağlığı için iyidir.

Göz için iyi

Bezelye lutein, karotenler, zea-ksantin ve A vitamini gibi yeterli miktarda antioksidan flavonoid içerir. A vitamini, mukus zarlarının, cildin ve gözün sağlığının korunması için gerekli olan temel besinlerden biridir.

Bezelyenin cilde faydaları

Sağlıklı vücut ve sağlıklı ciltler arasında güçlü bir bağlantı vardır. Ne yerseniz, cildinize yansır. Besin, vitamin ve minerallerin yeterli miktarda alınması cilt sağlığı için hayati önem taşımaktadır. Bezelye, kollajen üretimine dahil olan ve cildimizin sıkı kalmasına yardımcı olan iyi bir C vitamini kaynağıdır. Güçlü bir antioksidan olan C vitamini, hücreleri serbest radikallerin neden olduğu hasarlardan korur. Böylece, bezelye gibi C vitamini açısından zengin yiyecekler yemek, cildinizin oksidatif hasara karşı savaşmasını sağlar.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Lösemi genetik geçişli bir hastalık değildir'
'Lösemi genetik geçişli bir hastalık değildir'
Televizyon karşısında oturmak, oturarak çalışmaktan riskli
Televizyon karşısında oturmak, oturarak çalışmaktan riskli
Kadınlar dikkat! Bu haber sizi yakından ilgilendiriyor
Kadınlar dikkat! Bu haber sizi yakından ilgilendiriyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim